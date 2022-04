Superlaptop do gier z Core i9-12900K

Eurocom oferuje laptopa dla graczy z procesorem Intel Core i9-12900K

W sprzedaży pojawił się laptop do gier pod marką Eurocom. Pełna nazwa urządzenia to Eurocom Raptor X15 Mobile Supercomputer. Laptopa wyposażono w ekran wielkości 15,6”, podstawkę Intel LGA1700 do desktopowych procesorów Intel Core i9 12. generacji (z Core i9-12900K włącznie) oraz chipset Intel H670. Pozwala to na wykorzystanie pamięci RAM DDR4 oraz magistrali PCIe 4.0 dla dysków SSD NVMe i grafiki. Pomimo niewielkich rozmiarów w laptopie Raptor X15 znajdziemy kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB DDR6 oraz możliwość podłączenia trzech dysków o łącznej pojemności 24 TB.

Dwa z nich to pamięci M.2 NVMe SSD, a trzeci może być napędem HDD lub SDD z interfejsem SATA 3. Raptora X15 wyposażono w dwa 260-pinowe gniazda pamięci RAM SODIMM. Urządzenie może wykorzystać do 64 GB pamięci DDR4-3200. System chłodzenia to dwa duże miedziane radiatory, które z powodzeniem odprowadzają ciepło z CPU i GPU. Notebooka od Eurocom kupimy z czterema różnymi ekranami do wyboru. Jest to między innymi matowy wyświetlacz 165 Hz, QHD, o rozdzielczości 2560×1440 lub również matowy ekran 240 Hz, FHD, o rozdzielczości 1920×1080. Niestety producent nie podał informacji, czy i kiedy Raptor X15 pojawi się w sprzedaży w Polsce. Nieznana jest także jego cena sugerowana.

Zobacz również:

Źródło: TechPowerUp