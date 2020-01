Superman otrzyma własną grę i to wyłączność Xbox Series X

Na nadchodzących targach E3 możemy się spodziewać zapowiedzi wielu wyjątkowych tytułów, w tym produkcji o Supermanie, która trafi na wyłączność konsoli Xbox Series X.

Wyścig nadchodzącej generacji konsol nabiera rozpędu. Jeśli najnowsze doniesienia okażą się prawdą, po nadchodzących targach E3, Microsoft może się wysunąć w nim na prowadzenie. Informator OsirisBlack, który ujawnił większość szczegółów o konsoli PlayStation 4 Pro jeszcze przed jej premierą, a ostatnio informował o pracach nad kontynuacją gry The Order: 1886, zamieścił wiadomość, która wywołała wielkie emocje wśród graczy.

Słynny leakster zamieścił na forum NeoGAF cztery filmy z serwisu YouTube. Wszystkie cztery materiały to utwory muzyczne, które mają być wskazówką, dotyczącą odpowiedzi na pytanie jednego z użytkowników. Pytanie dotyczyło tytułów na wyłączność konsoli Xbox Series X.

Informator wywołał niemałe zamieszanie doborem utworów. Jednym z nich jest fragment ścieżki dźwiękowej do gry Killer Instinct. Microsoft posiada prawa do marki, więc ogłoszenie tego tytułu nie byłoby większym zaskoczeniem. Drugi utwór to Berserkir, duńskiej grupy Danheim, w którym możemy usłyszeć nordycką muzykę folkową. Taka wskazówka zdecydowanie sugeruje grę w czasach wikingów, a tu pole do domysłów jest ogromne. Podobnie jest w przypadku trzeciej podpowiedzi – ścieżki dźwiękowej do filmu 28 tygodni później. Nie wiadomo czy nawiązanie do kultowej serii, zapoczątkowanej przez Danny'ego Boyla, oznacza powstanie gry opartej na uniwersum filmowym, czy jest to sugestia do produkcji o zombie w ogóle. Być może Microsoft szykuje swoją odpowiedź na Days Gone, które okazało się sukcesem na PlayStation 4.

Teraz czas na sprawcę największego zamieszania. Czwarty materiał zamieszczony przez OsirisBlacka to utwór Arcade, skomponowany przez Hansa Zimmera na potrzeby filmu Man of Steel. Zamieszczony motyw muzyczny jasno sugeruje, że tytułem na wyłączność nadchodzącej generacji konsol Microsoftu, będzie produkcja o Supermanie. Emocje są uzasadnione, gdyż do tej pory nie otrzymaliśmy udanej produkcji, z przybyszem z planety Krypton w roli głównej. Atmosferę podgrzewa komentarz informatora, zamieszczony pod materiałami. OsirisBlack twierdzi, że jeszcze nigdy nie był tak podekscytowany nową konsolą Microsoftu i jego zdaniem ciężko będzie przebić konferencję "giganta z Redmond" podczas najbliższych targów E3.

Oczywiście, zawsze należy podchodzić do takich "przecieków" z rezerwą, jednak OsirisBlack już niejednokrotnie potwierdził swoją wiarygodność, więc jest się czym emocjonować.

