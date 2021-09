Superokazje w Empiku: promocje na urządzenia elektroniczne

Z okazji urodzin Empik Premium na klientów czekają wyjątkowe rabaty i limitowane okazje. Sprawdzamy najciekawsze oferty od smartfonów i laptopów po urządzenia AGD.

Z okazji urodzin Empik Premium na klientów czekają limitowane okazje i atrakcyjne promocje w wielu kategoriach: Elektronika, AGD, Zabawki, Zdrowie i Uroda, Książki, Muzyka, Film czy Artykuły papiernicze. Akcja trwa od 6 do 12 września. Dodatkowo od 6 września aktywacja Empik Premium wynosi jedyne 39,99 zł za rok, a to oznacza zaledwie 3,33 zł miesięcznie za dostęp do szerokiego pakietu korzyści.

URZĄDZENIA, KTÓRE POLECAMY:

Apple iPhone 12 Pro Max, 128 GB

Pamięć wbudowana: 128 GB

System operacyjny: iOS 14

Wielkość ekranu: 6,7"

Model: Apple iPhone 12 Pro Max

Pamięć RAM: 6 GB

Aparat główny: 12 Mpix

Aparat przedni: 8 Mpix

Komunikacja urządzenia: 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC

Promocja: 5398 zł

Zobacz również:

OPPO Reno5 Lite, 8 GB RAM, 128 GB

Pamięć wbudowana: 128 GB

System operacyjny: Android 11

Wielkość ekranu: 6,43"

Model: Oppo Reno5 Lite

Pamięć RAM: 8 GB

Aparat główny: 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix

Aparat przedni: 32 Mpix

Komunikacja urządzenia: NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi

Promocja: 1398 zł

SAMSUNG Galaxy S20+, 8 GB RAM, 128 GB

Pamięć wbudowana: 128 GB

System operacyjny: Android 10

Wielkość ekranu: 6,7"

Model; Samsung Galaxy S20+

Pamięć RAM: 8 GB

Aparat główny: 64 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix

Aparat przedni: 10 Mpix

Komunikacja urządzenia: Bluetooth, Wi-Fi, LTE, NFC

Promocja: 4399 zł

XIAOMI Redmi Note 9, 3 GB RAM, 64 GB

Pamięć wbudowana: 64 GB

System operacyjny: Android 10

Wielkość ekranu: 6,53"

Model: Xiaomi Redmi Note 9

Pamięć RAM: 3 GB

Aparat główny: 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix

Aparat przedni: 13 Mpix

Komunikacja urządzenia: NFC, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0

Promocja: 798 zł

Odkurzacz pionowy ROIDMI F8S GL

Marka: Roidmi

Typ urządzenia: pionowy

Moc urządzenia: 415 W

Pojemność pojemnika na kurz: 400 ml

Czas pracy w minutach: 55

Kolor: biały

Promocja: 699,99 zł

Ekspres ciśnieniowy kolbowy SAGE Touch

Marka: Sage

Typ urządzenia: ciśnieniowy kolbowy

Moc urządzenia: 2400 W

Pojemność zbiornika na wodę: 2,5 l

Ciśnienie w barach: 15

Komunikacja urządzenia: elektroniczna

Kolor: czarny

Promocja: 8490 zł

Robot kuchenny TEFAL Companion XL

Marka: Tefal

Typ urządzenia: elektryczny

Moc urządzenia: 1550 W

Kolor: biały

Promocja: 3499 zł

Ręczna mini maszyna do szycia Handy Stitch

wykonana z dobrej jakości materiału

posiada blokadę na włącznik

łatwa w obsłudze

umożliwia dokładne szycie

posiada pokrętło do regulacji wysokości igły

zasilanie: 4 baterie AA/R6 lub zasilacz sieciowy DC 6 V

Promocja: 45,99 zł

Gramofon HOUSE OF MARLEY Stir It Up

Producent: House of Marley

Sterowanie: ręczne

Komunikacja urządzenia: przewodowa

Prędkość obrotowa: 33 1/3 obr./min;45 obr./min

Funkcje audio: Odtwarzanie USB

Złącza połączeniowe: 1 x 3.5 mm miniJack, 1 x USB

Kolor: srebrny

Promocja: 799 zł

Laptop HP ENVY x360

Pamięć wbudowana: 512 GB

System operacyjny: Windows 10 Home

Wielkość ekranu: 15,6"

Ekran dotykowy: tak

Model: HP Envy x360

Pamięć RAM: 16 GB

Komunikacja urządzenia: Bluetooth 5.0, Wi-Fi, Miracast

Kolor: srebrny

Promocja: 5199 zł

Laptop LENOVO ThinkPad E590

Pamięć wbudowana: 256 GB

System operacyjny: Windows 10 Pro

Wielkość ekranu: 15,6"

Ekran dotykowy: nie

Model: Lenovo ThinkPad E590

Pamięć RAM: 8 GB

Komunikacja urządzenia: Wi-Fi, Bluetooth

Kolor: czarny

Promocja: 4099 zł

Głośnik HOUSE OF MARLEY Bag of Riddim 2.0, Bluetooth

Komunikacja urządzenia: Bluetooth

Rodzaj zasilania: bateryjne

Zasilanie: Czas pracy: do 10 godzin

Kolor: czarny

Promocja: 799 zł

i wiele innych...

