Superpełnia – kulminacja aż trzech wyjątkowych zjawisk już dziś! Nie przegap

Najbardziej spektakularna pełnia tego roku - Superpełnia Kwiatowego Księżyca, będzie widoczna już dziś w nocy! Takie widowisko, zdarza się niezwykle rzadko.

Możliwe, że kosmos postanowił tym razem szczególnie uczcić Dzień Matki i przyszykował w tym celu niesamowity pokaz – jedyny w tym roku oraz niezwykle rzadki w ogóle. Choć pełnia księżyca zawsze jest piękna, to czasami zdarza się, iż jest bardziej spektakularna niż zwykle. Tak też będzie i dzisiejszej nocy, ponieważ będziemy świadkami kulminacji aż trzech wyjątkowych, astronomicznych zjawisk związanych z księżycem. Dzięki temu, nocne niebo będzie wyjątkowo widowiskowe. Na czym jednak będzie polegał ten fenomen?

Krwawy Księżyc i Superpełnia

Po pierwsze, pełnia to faza Księżyca, w której znajduje się on po przeciwnej stronie kuli ziemskiej, niż Słońce. Dzięki temu, jego srebrny glob jest widoczny na naszym nocnym niebie w całej swojej okazałości oraz w pełnym blasku. Na szczęście, ma to miejsce zazwyczaj (z małymi wyjątkami) raz w miesiącu, więc widok ten nie może nam spowszednieć. Czasami tez bywa tak, że pełnia łączy się z innymi zjawiskami astronomicznymi i mamy wtedy możliwość obserwowania jej wariacji.

Jedną z nich, jest - Krwawy Księżyc. Ma on miejsce w momencie, gdy Słońce i Księżyc ustawią się podczas pełni tak, że część promieni słonecznych docierających zza Ziemi jest filtrowana przez ziemską atmosferę. Powoduje to, iż promienie padające na satelitę nadają mu różową poświatę i stąd właśnie nazwa tego klimatycznego zjawiska.

Superksiężyc z kolei, występuje, gdy nasz naturalny satelita znajduje się w najmniejszej odległości od Ziemi, przez co wydaje się on większy oraz znacznie jaśniejszy niż zwykle. Według NASA (amerykańskiej agencji kosmicznej), jego wielkość zdaje się być zwiększona o 14%, a jasność aż o 30% i jest to tzw. zjawisko iluzji księżyca. Dlatego też, moment taki jest gratką dla wszystkich romantyków i nie tylko.

Kulminacja – Superpełnia Krwawego Księżyca

Choć każde z opisanych zjawisk ma własną częstotliwość występowania i charakterystyczne skutki, to dzisiejsza noc będzie niezwykle wyjątkowa, ponieważ nastąpi ich kulminacja. W efekcie, nie dość, że mamy pełnię, to jeszcze Księżyc znajduje się w maksymalnym przybliżeniu do Ziemi i pod takim kątem w stosunku do słońca, iż będzie zabarwiony na czerwono. Dzięki temu, możemy być dziś świadkami widowiska, nazwanego – Superpełnią Krwawego Księżyca.

Pełnia Kwiatowego Księżyca

Widok, który będzie nam towarzyszył tej nocy nazwano także Pełnią Kwiatowego Księżyca i ma to związek nie z formą wydarzenia, ale z czasem. Nie każdy bowiem wie, iż każdej pełni nadawana jest nazwa, a dzisiejsza nawiązuje do tego, że pełnia ma miejsce w czasie wiosennego kwitnienia kwiatów. Stąd też, to poetyckie nawiązanie.

Gdzie, kiedy i jak oglądać Superpełnię?

Z pewnością wiele osób będzie chciało zobaczyć spektakl, który będzie miał miejsce tej nocy, jak to jednak zrobić? Cóż, głównym warunkiem jest naturalnie poziom zachmurzenia nieba. Jeśli będzie ono wystarczająco rzadkie, to przez całą noc będzie nam towarzyszył wyjątkowy obraz srebrnego globu, a raczej czerwonego tym razem. Jeśli jednak chcemy uzyskać lepszy efekt, to najlepiej skierować się na miejsce oddalone od terenów zamieszkałych przez ludzi. Dzięki temu, sztuczne oświetlenie nie będzie nam zakłócać widoku i przeszkadzać w podziwianiu Superpełni Kwiatowego Księżyca.

Co ciekawe, w innych częściach globu dzisiejszy księżyc będzie stanowił jeszcze większe widowisko. Jak to możliwe? Dziś ma miejsce bowiem, także zaćmienie księżyca. Będzie ono miało miejsce niestety w naszych godzinach dziennych, więc cieszyć się nim będą mieszkańcy innych kontynentów.

