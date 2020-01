Surface Book 3 - możliwe wykorzystanie procesora Ice Lake i karty graficzne GTX 16xx

W sieci pojawiły się plotki na temat nowej wersji najwydajniejszego komputera przenośnego od Microsoftu. Czego możemy spodziewać się po Surface Book 3?

Surface Book to urządzenie hybrydowe dedykowane dla najbardziej wymagających użytkowników. Microsoft w 2015 roku po udanym debiucie modeli z serii Surface zdecydował się na zaprezentowanie Surface Book'a, który w rzeczywistości jest sporym tabletem, a po podłączeniu do stacji bazowej zamienia się w pełnoprawnego laptopa.

Źródło: pcworld.com

Od 2015 roku na rynku pojawiły się dwie generacje Surface Book'a. Aktualny model korzysta z procesorów Intel Core ósmej generacji w połączeniu z opcjonalnymi kartami graficznym Nvidia GeForce GTX10xx.

Microsoft nie zdecydował się na zaprezentowanie nowego Surface Book'a podczas premiery Surface Laptop 3, Surface Pro 7 oraz Surface Pro X w październiku 2019 roku.

W chwili obecnej Surface Book jako jedyne urządzenie z serii korzysta jeszcze z procesorów Coffee Lake.

W sieci pojawiły się właśnie wyniki testów syntetycznych nowych konfiguracji Surface Book'a. Wiele wskazuje na to, że trzecia generacja komputera zadebiutuje już wiosną tego roku.

Oba urządzenia, których wyniki wyciekły do sieci posiadają nazwę kodową EV2 i wykorzystują procesor Intel Core i7-1065G7 należący do rodziny Ice Lake. To taki sam układ, który może znajdować się w Surface Pro 7 i Surface Laptop 3. Część użytkowników oczekiwała, że Surface Book zaoferuje układy Comet Lake, które nie mają kart graficznych Intel Iris Graphics, ale w zamian oferują wydajniejszy procesor. Byłoby to logiczne posunięcie, ponieważ większość konfiguracji Surface Book'a i tak posiada dedykowaną kartę graficzną od Nvidii.

Surface Book 3 zostanie wyposażony w nowe układy Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q oraz GTX 1660 Ti Max-Q. Informacja ta nie powinna być zaskoczeniem, w końcu obecnie sprzedawane modele wyposażone są w układy graficzne GTX 1050 i GTX 1060, które są bezpośrednimi poprzednikami GTX 1650 Max-Q i GTX 1660 Ti Max-Q. Wszystko wskazuje na to, że nie możemy liczyć na wydajniejsze układy graficzne z rodziny RTX. Prawdopodobnie tak, jak w zeszłym roku mniejszy 13,5 calowy model otrzyma słabszą grafikę, a większy 15 calowy mocniejszą.

Źródło: neowin.net