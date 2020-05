Surface Duo będzie dostępne z nowym, ulepszonym stylusem

Microsoft zamierza wywalczyć sobie mocną pozycję na rynku składanych urządzeń. Poznaliśmy kolejne szczegóły na temat Surface Duo - urządzenia konwertowalnego, które pojawi się pod koniec roku.

Surface Duo to mocna specyfikacja - procesor Snapdragon 855, 6GB RAM oraz aparat 11MP. Nie jest ona jeszcze finalna, co nie dziwi, gdy weźmiemy pod uwagę, że Microsoft ma ponad pół roku na jego dopracowanie. Wiemy już, że otrzymamy wraz z nim rysik Surface Pen, który ma znacznie zwiększyć przyjemność z korzystania z urządzenia. Umożliwi on nie tylko pisanie, ale również wybieranie opcji i przesuwanie się pomiędzy wyświetlaczami. Będzie mieć wykrywanie siły nacisku, a także obsługę gestów, jak wykrywanie podwójnego kliknięcia (w celu wykonania zrzutu ekranu), czy wykorzystywanie skrótów w celu otwierania aplikacji.

Jedną z kwestii, które należy rozwiązać, są opóźnienia - ponieważ Duo ma dwa wyświetlacze, korzysta z dwóch transmiterów Bluetooth jednocześnie. Umożliwia to także płynne działanie akcesorium, na przykład gdy rysuje się coś w programie graficznym, można zacząć na jednym ekranie i przejść na drugi, nie odrywając rysika. W celu jego obsługi wprowadzono znaną z platformy Android wartość MotionEvent.getToolType. Wiemy również, że Microsoft usprawnił również kilka elementów w Chromium, co ma poprawić przeglądanie sieci na Surface Duo oraz innych urządzeniach korzystających z rysików.

Surface Duo ma działać pod kontrolą systemu Android 10, ale otrzyma Androida 11 bardzo szybko po tym, gdy Google wypuści jego stabilną wersję. Preinstalowane na urządzeniu aplikacje będą zoptymalizowane pod kątem działania na dwóch ekranach - producent zapowiada, że skończy ten proces już na początku czerwca. Cena Duo jak na razie pozostaje jedną, wielką niewiadomą.

Źródło:WindowsLatest