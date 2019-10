Surface Duo: ludzie domagają się Windows 10

Kilka dni temu Microsoft zaprezentował Surface Duo - składanego smartfona z Androidem. Jednak niemal od razu powstała petycja domagająca się wydania wersji z Windows 10.

Petycja dotycząca Surface Duo pojawiła się na portalu Change.org. Aby została przekazana, wymagane jest 1000 podpisów - w chwili pisania tego tekstu jest ich już 944, a więc ma bardzo duże szanse na sukces. Założyciel petycji wyjaśnia, że wielu deweloperów chce pisać aplikacje Universal Windows Platform (UWP), a urządzenie działające tylko pod Androidem uniemożliwia im to. Ponadto zauważa, że skoro "Duo" - to niech ma dwa systemy, pomiędzy którymi użytkownik będzie mógł się przełączać, czyli Android oraz Windows 10. To technicznie dość trudne, więc w chwili obecnej petycja ma na celu skłonienie Microsoftu do wydania Surface Duo z Windows 10, ale w wersji pozwalającej na emulację aplikacji pisanych pod Androida.

Tu warto wyjaśnić, że UWP jest częścią systemów z rodziny Windows 10. Z tego powodu aplikacje uniwersalne wykorzystujące ten interfejs nie działają w wcześniejszych wersjach środowiska. Most dla systemu Android pozwalał na publikację aplikacji napisanych w Javie oraz C++ w Sklepie Microsoft oraz na ich uruchamianie w specjalnym kontenerze, który tłumaczył wywołania systemowe na odpowiadające im na platformie UWP. W lutym 2016 Microsoft ogłosił wstrzymanie jego rozwoju. Szanse na to, aby Microsoft wydał Duo w wersji Windows 10 - pomimo sukcesu petycji - są nieduże.