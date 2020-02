Surface Duo - nowe materiały wideo prezentują funkcję Peek

Dzisiaj na Twitterze pojawiły się dwa krótkie materiały wideo, pokazujące, jak prezentuje się funkcja Peek oraz odbieranie połączeń przychodzących na smartfonie Surface Duo.

Surface Duo to składany smartfon od Microsoftu. Działa pod kontrolą systemu Android, a na rynku pokaże się w grudniu b.r. Co jakiś czas docierają do nas kolejne plotki i przecieki na jego temat, a także potwierdzone informacje. Wcześniej w lutym został udostępniony emulator, na którym można korzystać z launchera aplikacji Microsoftu, a dzisiaj użytkownik Twittera o nicku WalkingCat pokazał dwa nagrania wideo. Na pierwszym demonstruje funkcję Peek. To bardzo praktyczne rozwiązanie, które umożliwia podejrzenie powiadomień bez konieczności otwierania urządzenia. Drugie nagranie, znajdujące pod pierwszym, prezentuje nam, jak wygląda odbieranie połączeń przechodzących.

Oprócz tego nie otrzymaliśmy żadnych nowych informacji technicznych na temat tego, prezentującego się bardzo obiecująco, urządzenia. Jednak im bliżej zaplanowanej premiery, tym więcej potwierdzonych informacji powinno znaleźć się w sieci. Jak dotąd Microsoft ujawnił tylko, że panele mają przekątną 5,6 cala każdy.

