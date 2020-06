Surface Duo zadebiutuje z systemem Android 10

Choć Microsoft pracuje nad edycją systemu Windows 10 dla urządzeń z dwoma wyświetlaczami, Duo zadebiutuje z Androidem 10 i przeskoczy na Androida 11 zaraz, gdy będzie to możliwe.

Microsoft zapowiada Surface Duo na koniec tego roku. Jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, urządzenie wejdzie na rynek z systemem Android 10. Powód jest prosty - Windows 10X nie będzie gotowy na czas, ponadto producent wciąż pracuje nad edycjami Edge oraz Outlooka, z których będzie można korzystać na dwóch wyświetlaczach. Dlatego do końca roku nastąpi aktualizacja Androida do edycji 11, a co będzie w przyszłym? No cóż, jeśli urządzenie wychodzi z Androidem, ciężko się spodziewać, aby później Microsoft zmieniał wszystko i wprowadzał na jego miejsce swój system operacyjny. Bardziej można postawić na to, że gdy w końcu "lekki" Windows ujrzy światło dzienne, Duo znajdzie się w sklepach w dwóch edycjach - z Androidem i Windowsem - do wyboru.

Pierwotnie premiera urządzenia planowana była na te wakacje, jednak koronawirus zepsuł wszystko - obecnie przyjmuje się za rozsądny koniec trzeciego kwartału 2020 roku lub czwarty. Jak na razie wiemy o Duo tyle, że mam mieć dwa wyświetlacze AMOLED 5,6" każdy, a ich rozdzielczości są takie same - 1800x1350 pikseli. Wraz z urządzeniem sprzedawany będzie w zestawie rysik, a na Duo pojawią fabrycznie zaimplementowane funkcje dla subskrybentów Microsoft 365 oraz aplikacji Microsoftu. Całość zasili procesor Snapdargon 855. Za ile to wszystko? Tego jeszcze nie wiemy.