Surface Go 2 - benchmarki pokazują znaczny wzrost wydajności

Surface Go 2, czyli laptop Microsoftu, ma być największą konkurencją dla iPada. Wyniki pierwszych testów pokazują, że zapewnia solidną wydajność za dobrą cenę.

Gdy Microsoft pokazał pierwszy Surface Go, niewiele osób było zachwyconych - wśród czynników zniechęcających do zakupu znalazły się zarówno aspekty wizualne (duże ramki wokół ekranu), jak i czysto techniczne, czyli kiepska wydajność oraz krótki czas pracy baterii. Zaprezentowany niedawno Surface Go 2 ma - wedle słów producenta - dłuższe działanie na jednym ładowaniu baterii oraz o 64% lepszą wydajność w stosunku do poprzednika. Ponadto wspiera LTE oraz ma smuklejszą konstrukcję z niewielkimi ramkami. Używa procesora Intel Core m3-8100Y z taktowaniem 1,1 GHz, co jest co prawda mniejszą wartością, niż w przypadku pierwszego laptopa, jednak w trybie Turbo zwiększa się to aż do 3,4 GHz. Ponadto Microsoft wprowadził szereg pomniejszych poprawek optymalizacyjnych, wpływających na ogólną wydajność urządzenia.

Pierwsze benchmarki pokazują, że Surface Go 2 rzeczywiście zwiększył wydajność i będzie to odczuwane podczas codziennego korzystania z systemu Windows 10. Jak pokazują wyniki testu Geekbench 4, laptop osiąga w teście jednego rdzenia 3989 punktów, a przy wielu - 6773 punkty. Dla porównania - pierwszy Surface Go miał odpowiednio 2020 i 4004 punkty.

Surface Go 2 vs Surface Go Źródło: WindowsLatest

Również w takich benchmarkach, jak Geekbench 5 i PCMark 10, Surface Go 2 zdecydowanie wygrywa ze swoim poprzednikiem. Jednym z decydującym czynników jest wspomniany tryb Turbo, który znacząco zwiększa możliwości procesora Core m3. Dla porównania z innym urządzeniem, weźmy na przykład Surface Pro X - tutja procesor to Snapdragon z rodziny 8cx, a wyniki testu dają 3417 punktów dla jednego rdzenia oraz 10966 przy teście wielu rdzeni.

Warto przypomnieć, że Surface Go 2 dostępny jest w konfiguracjach z 4GB oraz 8GB RAM, a także z dyskiem eMMC o pojemności 64GB lub SSD 128 GB. Ma także moduł bezprzewodowy Wi-Fi 6. W Polsce można go zamawiać w przedsprzedaży na tej stronie.

