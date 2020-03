Surface Laptop 3 dostaje wersję z Core i5 i 16GB RAM

Surface Laptop 3 z procesorem Core i5 ma standardowo 8GB RAM. Jednak teraz pojawi się nowy model - mający 2 razy więcej pamięci operacyjnej.

Surface Laptop 3 z procesorem Core i5-1035G7, 16GB RAM i dyskiem SSD 256GB to dobra propozycja. Tym bardziej, że dotyczy zarówno laptopów 13,5", jak i 15-calowych. Takie właśnie modele trafią wkrótce do autoryzowanych sprzedawców Microsoftu, ale nie będą wycofywane poprzednie, mające procesory AMD Ryzen 5 - gdzie również dostępny jest wariant 16GB RAM. Jak podaje producent, maszyny z Intelem są dedykowane przede wszystkim zastosowaniom biznesowym. Ceny wymienionego na wstępie Surface 3 prezentują się następująco: 13,5" za 1449,99 USD (czyli ok. 5,6 tys. zł), a 15" - 1549,99 USD (ok. 6 tys. zł). 16GB RAM to wystarczająco, aby wykonywać na laptopie bardzo wymagające zadania, jak np. renderowanie materiałów wideo.

Mimo dość wysokich cen, urządzenia te sprzedają się świetnie. Obecnie zostały wyprzedane wszystkie 13,5-calowe wersje kolorystyczne Platinum, Black, Cobalt Blue, Sandstone, a także 15-calowe Platinum i Black. Oczywiście aby nabyć Surface 3 nie trzeba prowadzić własnej działalności i każdy może dokonać zakupu.