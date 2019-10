Surface Laptop 3 i wymiana dysku czyli jak Microsoft zmienia decyzje

Dodatkowe 128 GB za 1400 zł to dla Ciebie za dużo? Na szczęście dysk w najnowszym laptopie od Microsoftu można wymienić we własnym zakresie.

Microsoft gruntownie odświeżył swoją linię produktów z systemem Windows - Surface. Produkty giganta z Redmond wreszcie nie odstają od konkurencyjnych konstrukcji, chociaż w tym aspekcie nie obyło się bez jednej wpadki. Microsoft nadal nie sprzedaje komputerów z obsługa interfejsu Thunderbolt 3. To spore niedopatrzenie biorąc pod uwagę pozycjonowanie serii Surface. Z drugiej strony producent zdecydował się na ukłon w stronę konsumentów i umożliwia wymianę dysków w najnowszych komputerach Surface Laptop 3 i Surface Pro X. Możliwość ta jest dla Microsoftu tak ważna, że chwalono się nią na scenie podczas prezentacji w październiku 2019 roku.

Kilkanaście dni później okazało się, że pracownicy serwisu Microsoft Store na terenie Stanów Zjednoczonych informują, że wymiana dysku faktycznie jest możliwa, ale w chwili obecnej serwisanci nie mają zgody na przeprowadzenie tej operacji. Wiadomość ta została przekazana przez amerykańskiego PCWorld'a.

Doszliśmy więc do sytuacji, w której użytkownik może wymienić dysk w swoim komputerze, ale musi zrobić to sam, co może wiązać się z unieważnieniem gwarancji producenta.

Sytuacja jest bezprecedensowa, ponieważ Surface Laptop 3 jest pierwszym komputerem od Microsoftu, który posiada możliwość stosunkowo łatwej wymiany dysku SSD, którą chwali się nawet producent, ale z drugiej strony firma chyba przemyślała swoją podstawę i nie do końca chce pozwolić klientom na oszczędzanie pieniędzy. Przypominamy, że różnica pomiędzy podstawową konfiguracją z 128 GB dyskiem SSD, a droższym modelem z dwukrotnie większym nośnikiem wynosi "zaledwie" 1400 zł. Firma twierdzi obecnie, że "Dysk twardy nie jest wyjmowalny dla użytkownika" i "może zostać usunięty tylko przez wykwalifikowanego technika postępującego zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Microsoft."

W chwili obecnej użytkownik teoretycznie mógłby zaoszczędzić kupując podstawową wersję Microsoft Surface Laptop 3 ze 128 GB dyskiem SSD i zlecić jego wymianę na 1 TB dysk SSD firmie Microsoft. Nawet zakładając, że serwis zażądałby zapłaty za wykonanie usługi finalnie użytkownik za około 1000-1200 zł miałby laptopa z 1 TB nośnikiem SSD, a cała operacja byłaby opłacalna zarówno dla Microsoftu, jak i odbiorcy. Niestety w chwili obecnej nie ma takiej możliwości.

Powyżej zdjęcie z prezentacji, na której Panos Panay pokazuje wewnętrzne podzespoły Surface Laptop 3.

Co na to Microsoft?

Amerykańscy dziennikarze PCWorld byli autentycznie zaskoczeni i postanowili na własną rękę zbadać sytuację. W trzech autoryzowanych przez Microsoft serwisach początkowo uzyskano zróżnicowane odpowiedzi. Po kontakcie z wieloma pracownikami wyższego szczebla wszystkie z trzech serwisów odpowiedziały, że niemożliwe jest zakupienie bazowej konfiguracji Surface Laptop 3 i uaktualnienie jej we własnym zakresie z wykorzystaniem autoryzowanego serwisu Microsoftu w celu zachowania gwarancji. Jedyne słowa pocieszenia, jakie padły od pracowników to fakt, że według nich jest to sytuacja chwilowa.

Jeden z pracowników serwisu przekazał, że dzieje się tak, ponieważ rzekomo dyski Surface Laptop'a 3 nie mogą być aktualizowane, a jedynie wymieniane. Szczerze wątpimy, aby istniało jakiekolwiek ograniczenie nie pozwalające włożyć dysku SSD o większej pojemności. Informacje te zostały poparte przez pracownika drugiego sklepu, który powiedział, że osobiście badał sprawę z innymi pracownikami działu wsparcia technicznego. Personel trzeciego serwisu powiedział krótko, że aktualizacja nie jest możliwa.

Oświadczenie trzech stron było zgodne. Wszystkie naprawy muszą odbywać się w autoryzowanym serwisie Microsoftu i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie dalsza część oświadczenia producenta - "w zależności od modelu i kwestii technicznych, Microsoft Store może pomóc w zamianie dysku SSD na podobne urządzenie". Na samym końcu dodano "Jednak w tej chwili nie ma możliwości przeprowadzenia aktualizacji."

Pracownicy wszystkich trzech serwisów powiedzieli, że choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby użytkownik we własnym zakresie dokonał aktualizacji swojego Surface Laptop 3 to istnieje spore ryzyko unieważnienia gwarancji producenta.

Microsoft poinformował, że samo otwarcie Surface Laptop'a 3 nie powoduje automatycznego unieważnienia gwarancji, ale ograniczona (standardowa) gwarancja producenta nie obejmuje żadnych uszkodzeń powstałych w wyniku próby otwarcia komputera.

Podczas premiery w Nowym Jorku dyrektor do spraw produktów Panos Panay pokazał, jak wygląda Surface Laptop 3 w środku. W celu jego rozebrania należy zdjąć gumowe osłony na co najmniej dwóch narożnikach, a następnie odkręcić śrubki. Następnym krokiem jest zdjęcie górnej pokrywy komputera.

W chwili obecnej nie wiemy jeszcze jaki dokładnie dysk znajduje się w Surface Laptop 3, ale wydaje się, że jest to dysk mSATA przymocowany za pomocą jednej śrubki. Przedstawiciele Microsoftu informują, że to nośnik SSD M.2 NVMe.