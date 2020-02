Surface Laptop 3 - smukły i ultrawydajny laptop teraz w niższych cenach

Surface Laptop 3 pojawił się na rynku jesienią ubiegłego roku. Przez najbliższy tydzień nowy komputer Microsoft będzie dostępny w niższej cenie. Rabat wynosi aż 15 procent.

Microsoft już od ponad siedmiu lat wprowadza na rynek kolejne urządzenia, które łączą unikalny styl z wydajnością i dopracowaną konstrukcją oraz przemyślanym oprogramowaniem.

Rodzina urządzeń Surface jest przykładem na to, że wydajny i dopracowany komputer nie musi być ciężki i nieporęczny. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się 10-calowy Surface Go, czy wybierzemy Surface Studio 2, możemy liczyć na pracę bez problemów przez lata. Urządzenia Microsoft zasilne są mocą systemu Windows. Dzięki temu zyskuje się nie tylko gwarancję stabilnej pracy, ale też dostępu do aktualizacji zapewniających bezpieczeństwo działania systemu.

Jesienią ubiegłego roku Microsoft zaprezentował nowe urządzenia z rodziny Surface: Surface Pro X, Surface Pro 7 oraz Surface Laptop 3.

Ostatni, Surface Laptop 3 to klasyczny, ultramobilny laptop przeznaczony dla użytkowników, którzy potrzebują wydajnego komputera, ale jednocześnie nie chcą rezygnować ze stylowego wyglądu oraz ciekawych rozwiązań takich, jak magnetyczne złącze do ładowania.

Surface Laptop 3 skrojony na miarę

Microsoft Surface Laptop 3 to komputer, w którym Microsoft zdecydował się na zastosowanie układu wyprodukowanego przez AMD, ale nie jest to kolejny procesor z rodziny Ryzen. Komputery Surface Laptop 3 w 15-calowej odmianie zostały wyposażone w dwa układy, które zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o nowym urządzeniu.

W przypadku Surface Laptop 3 możemy zdecydować się na jeden z dwóch procesorów:

AMD Ryzen 5 3580U Microsoft Surface Edition

AMD Ryzen 7 3780U Microsoft Surface Edition

Oba procesory gwarantują większą wydajność oraz mniejsze zużycie energii. Uzupełnieniem procesorów AMD Ryzen Microsoft Surface Edition są sterowniki do systemu Windows 10 oraz wydajne układy graficzne. W przypadku AMD Ryzen 5 3580U Microsoft Surface Edition otrzymujemy kartę graficzną Radeon Vega 9 Graphics. Mocniejszy układ AMD Ryzen 7 3780U Microsoft Surface Edition został wyposażony w kartę graficzną Radeon RX Vega 11 Graphics.

Surface Laptop 3 z 15-calowym ekranem ma specjalnie zaprojektowane procesory. Oprócz nich na pokładzie znajdziemy 8 GB lub 16 GB wydajnej pamięci operacyjnej DDR4, dyski SSD o pojemności od 128 GB do nawet 1 TB oraz komplet niezbędnych gniazd takich, jak USB Typu A, USB Typu C, gniazdo słuchawkowe i port Surface Connect.

Całość dopełnia 15-calowy wyświetlacz PixelSense o rozdzielczości 2496 x 1664 pikseli. Współczynnik proporcji to 3:2. Ta cecha charakterystyczna dla komputerów Surface powoduje, że na ekranie mieści się więcej tekstu. Z nietypowych proporcji ucieszą się także miłośnicy pracy z wieloma oknami naraz. Ekran jest dotykowy i obsługuje pióro Surface.

Dbałość o każdy szczegół

Surface Laptop 3 posiada magnetyczne złącze do ładowania, które zapobiega przypadkowemu upadkowi komputera oraz czujnik otoczenia aktywnie dostosowujący podświetlaną klawiaturę i natężenie podświetlenia ekranu do warunków, w jakich z komputera korzysta użytkownik.

Akcesoria do kompletu

Surface Laptop 3 z 15-calowym wyświetlaczem to laptop, którego funkcjonalność możemy dodatkowo rozbudować za pomocą akcesoriów firmy Microsoft. Stacja Surface Connect pozwoli zamienić laptopa w pełnoprawny komputer PC z mnóstwem portów wejścia/wyjścia, a pióro Surface sprawdzi się zarówno na uczelni do wykonywania odręcznych notatek, jak i w studiu artystycznym do edycji zdjęć przy wykorzystaniu skomplikowanych programów graficznych. W tym celu przyda się także Surface Dial, który zwiększa efektywność pracy nie tylko w programach graficznych, ale także w popularnym pakiecie biurowym Microsoft Office.

Surface Laptop 3 15" - tylko teraz wybrane konfiguracje 15% taniej

Przez tydzień Surface Laptop 3 w wersji z 15” ekranem będzie dostępny w poszczególnych konfiguracjach w cenach niższych o 15 procent.

W sklepie Microsoft Store Surface Laptop 3 znajdziemy w cenach niższych o nawet 1 500 zł:

AMD Ryzen 5 3580U, 16 GB pamięci operacyjnej, 256 GB nośnik SSD

AMD Ryzen 7 3780U, 16 GB pamięci operacyjnej, 512 GB nośnik SSD

Promocja na wyżej wymienione modele jest dostępna wyłącznie w sklepie Microsoft Store, warto sprawdzić również pozostałe modele 15-calowe, dostępne z rabatem 10% zarówno w sklepie Microsoft Store jak również u wybranych partnerów Microsoft.

Laptopy w obniżonej cenie można kupić tutaj.