Surface Laptop Go 2 już oficjalnie. Cena jest niezła

Już za pięć dni będziemy mogli kupić w Polsce Surface Laptop Go 2. Za ile i co może skłonić do jego nabycia?

Surface Laptop Go 2 to następca cieszącego się dużą popularnością na świecie laptopa dla... praktycznie każdego. Nowa edycja przynosi nam zmiany w stosunku do poprzednika: ulepszoną kamerę HD, większą wydajność oraz czytnik linii papilarnych. Urządzenie ma kompaktowe wymiary - dysponuje ekranem dotykowym PixelSense 12,4", a proporcje ekranu 3:2 zapewniają pionową powierzchnię do realizacji każdego celu. Do pisania otrzymujemy pełnowymiarową klawiaturę z szybkim i płynnym skokiem klawiszy, a w nawigacji pomaga precyzyjny gładziki, umożliwiający łatwą nawigację, przewijanie i wybieranie.

Wydajność zależy od wybranej wersji. Surface Laptop Go 2 ma procesor 11. generacji Intel Core i5-1135G7, a użytkownik może wybrać 4 lub 8 GB RAM. Ma także wybór dysku SSD - dostępne pojemnosci to 128 i 256 GB. Jeśli chodzi o złącza, mamy tu USB-C, USB-A oraz Surface Connect i gniazdo słuchawkowe. Nowością jest przycisk zasilania z czytnikiem linii papilarnych, współdziałający z Windows Hello oraz logowanie jednym dotknięciem na wybranych modelach.

Fot. Microsoft

Zastosowany akumulator powinien wystarczyć na używanie laptopa do 13,5 godziny na jednym ładowaniu. Na pokładzie Windows 11 Home oraz miesięczny okres próbny usługi Microsoft 365 Family i miesięczna subskrypcja próbna Xbox Game Pass Ultimate. Za ile to wszystko? Już rozpoczęła się przedsprzedaż, w której możesz nabyć urządzenie w cenie od 3099 zł. Aby skorzystać z niższych cen, odwiedź Microsoft Store.

Źródło: Microsoft