Surface Pro X - pierwszy model z Windows 11 i ARM

Microsoft pracuje nad pierwszym urządzeniem Surface działającym na ARM. Będzie mieć oczywiście Windows 11 na pokładzie, a co zdradza nam przeciek?

Surface Pro X ma być urządzeniem 2w1 typu "always connected". Przeciek pojawił się, gdy do sieci trafił certyfikat Energy Star. W dołączonej do niego specyfikacji możemy znaleźć informację, że urządzenie działa pod kontrolą Windows 11, a jego procesor to Snapdragon SQ2. Maksymalna ilość pamięci RAM to 16 GB. Certyfikat jest ważny dla pięciu krajów: USA, Kanady, Japonii, Tajwanu oraz Szwajcarii. Numer modelu to 2010. Urządzenie z takim samym numerem było wcześniej w tym miesiącu certyfikowane przez FCC.

Foto: Windows Latest

Powiązane z Surface Pro X pogłoski mówią, że Microsoft testuje w nim ekran z odświeżaniem 120 Hz. Nie wiadomo jeszcze, czy ostatecznie trafi do tego właśnie urządzenia. Być może dowiemy się o tym za dwa dni, podczas organizowanego przez Microsoft wydarzenia online. Spodziewamy się zobaczyć na nim inne produkty z rodziny, jak Surface Pro 8, Surface Go 3, Surface Duo 2. W przypadku Pro 8 oczekiwany jest port Thunderbolt i wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz. Według przecieków cena tego modelu to co najmniej 3 tys. USD, a więc będzie to produkt z wyższej półki.

Źródło: WindowsLatest