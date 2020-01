Surface Pro X w końcu z obsługą Microsoft Mouse and Keyboard Center

To się nazywa wsparcie! Surface Pro X po trzech miesiącach od premiery może skorzystać z myszek i klawiatur od MS.

Surface Pro X nie jest pierwszym komputerem Microsoftu, który posiada w środku procesor ARM, ale to jedyne urządzenie producenta posiadające smartfonowy procesor, które korzysta z pełnej wersji systemu Windows 10 w wersji Home. Oczywiście przed premierą Surface Pro X na rynku pojawiły się już inne komputery tego typu z procesorami Qualcomm Snapdragon 835 oraz nowszymi.

Źródło: microsoft.com

Na papierze wszystko wygląda idealnie. Mały, lekki komputer z energooszczędnym, ale wydajnym procesorem, który na dodatek jest stale połączony z internetem za pomocą wbudowanego modemu 4G LTE. Niestety w praktyce jest nieco inaczej, ponieważ szybko okazuje się, że aplikacje pisane z myślą o Windowsie nie są kompatybilne z komputerami korzystającymi z procesorów ARM.

Idealnym tego przykładem jest dodanie obsługi Microsoft Mouse and Keyboard Center na urządzeniach Surface Pro X po ponad trzech miesiącach od premiery.

Do tej pory użytkownicy Surface Pro X oraz akcesoriów Microsoftu takich, jak myszki czy klawiatury, które wydawałoby się, że są najbardziej kompatybilne z serią Surface nie mogli zainstalować oprogramowania do ich obsługi.

Gigant z Redmond wprowadził właśnie nową aktualizację aplikacji Microsoft Mouse and Keyboard Center 12, a główną nowością jest dodanie obsługi urządzeń z procesorami ARM64.

Narzędzie to pozwala dostosować urządzenia peryferyjne firmy Microsoft do własnych potrzeb. Użytkownicy za pomocą Microsoft Mouse and Keyboard Center 12 mogą przypisać wybrane akcje do danych klawiszy oraz zmienić szybkość poruszania się wskaźnika.

Niestety pomimo, iż Surface Pro X jest produktem Microsoftu to jego użytkownicy przez trzy miesiące od premiery nie byli w stanie w pełni wykorzystać urządzeń peryferyjnych tego samego producenta.

Przy okazji aktualizacji Microsoft dodał także wsparcie dla kilku nowych urządzeń peryferyjnych:

Microsoft Bluetooth Keyboard

Microsoft Bluetooth Mouse

Microsoft Ergonomic Keyboard

Microsoft Ergonomic Mouse

Aplikację Microsoft Mouse and Keyboard Center dla komputerów ARM64 można pobrać tutaj.

Źródlo: neowin.net