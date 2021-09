Surface - przeciek pokazuje wszystkie nowe modele

Już jutro Microsoft zaprezentuje swoje nowe produkty, jednak przecieki pokazują je nam szybciej. Co wiemy z nich o Surface Pro 8, Go 3, Duo 2 oraz Pro X?

Przecieki mają to do siebie, że czasami się sprawdzają, a czasami nie. Dlatego w poniższe informacje można wierzyć, ale nie należy ich traktować jako pewnego źródła. Wczoraj pisałem o modelu Pro X - czyli pierwszym Surface z ARM. Nowy przeciek potwierdza te informacje, nie dodając do nich nic nowego. Co do pozostałych urządzeń, mamy tu z różnych źródeł podstawowe informacje na ich temat:

Surface Pro 8 - ma być to flagowiec z otoczonym niewielkimi ramkami wyświetlaczem 13" i odświeżaniem 120 Hz. Napędza go procesor Intela 11. generacji, a na pokładzie znajdziemy wymienny dysk SSD. W obudowie umieszczono podobno złącze Thundebrolt . Całość za 799 dolarów, czyli ok. 3200 zł;

- ma być to flagowiec z otoczonym niewielkimi ramkami wyświetlaczem 13" i odświeżaniem 120 Hz. Napędza go procesor Intela 11. generacji, a na pokładzie znajdziemy wymienny dysk SSD. W obudowie umieszczono podobno złącze . Całość za 799 dolarów, czyli ok. 3200 zł; Surface Duo 2 - urządzenie obsługuje standard łączności 5G oraz NFC. Przeciek wspomina o ładowaniu bezprzewodowym, ale dotyczy ono zapewne stylusa i innych akcesoriów, nie samego urządzenia. Ten model ma korzystać z procesora Snapdragon 888 oraz być wyposażony w trzy obiektywy;

- urządzenie obsługuje standard łączności 5G oraz NFC. Przeciek wspomina o ładowaniu bezprzewodowym, ale dotyczy ono zapewne stylusa i innych akcesoriów, nie samego urządzenia. Ten model ma korzystać z procesora oraz być wyposażony w trzy obiektywy; Surface Go 3 - lekki model, mający pojawić się z dwoma Intela procesorami do wyboru. Są to Pentium Gold 4425Y oraz Core i3-10100Y . Cena ma wynosi 445 dolarów, czyli 1745 zł;

- lekki model, mający pojawić się z dwoma Intela procesorami do wyboru. Są to oraz . Cena ma wynosi 445 dolarów, czyli 1745 zł; Surface Book 4 - o tym modelu wiemy tylko tyle, że ma mieć zmieniony desing. Pokazuje go poniższy, nieoficjalny render.

Foto: Ryan Smalley/Behance

Wszystkie nowe urządzenia Surface - poza Duo 2 - mają używać systemu Windows 11. A kiedy trafią do sprzedaży? Wszystkiego dowiemy się oficjalnie już jutro.

Źródło: TechAdvisor

