Surface - wiele urządzeń ma problemy z baterią

Problemy te zgłaszane są do Microsoftu. A jakie są to konkretnie problemy? Przede wszystkim bardzo szybkie wyczerpywanie się baterii. Jak skarży się jeden z użytkowników, na czteroletnim Chromebooku oglądał przez 3 godziny YouTube, jednocześnie przeglądając sieć i bateria zeszła ze 100% do 77%. Dwuletni Surface Pro 4, podczas wykonywania tych samych czynności, rozładował się całkowicie w zaledwie dwie godziny. Z kolei posiadacz wypuszczonego na rynek w ubiegłym roku urządzenia Surface Laptop 2 donosi, że po zamknięciu urządzenia na noc, nad ranem zaobserwował spadek mocy aż o 25%. Sprawdził baterię i jak się okazało - jest ona całkowicie w porządku. To tylko dwa z wielu przykładów.

@MicrosoftHelps Very odd behaviour from my Surface Laptop 2 lately. As much as 28% battery loss overnight while completely shutdown. Over 20% decline while shutdown for 19 minutes?! What's going on?? pic.twitter.com/WdqsjUIgOl