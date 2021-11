Surfshark VPN ogłasza Black Friday - aż żal nie skorzystać

Surfshark, czyli znana i lubiana sieć VPN, ogłosiła wyjątkową promocję z okazji Black Friday. Dzięki niej nie tylko zaoszczędzisz na solidnej ochronie, ale skorzystasz także z możliwości VPN podczas zakupów.

Surfshark to znana i lubiana w Polsce sieć VPN, o której pisaliśmy na naszych łamach wielokrotnie. W pełni zresztą na to zasługuje, gdyż w dziesiątkach rankingów zawsze znajduje się na podium pod względem jakości oferowanej ochrony oraz funkcji dla użytkowników - a nierzadko jest na pierwszej pozycji. Dzięki zakupowemu Black Friday możesz przekonać się osobiście o wszystkich jej zaletach (a jest ich mnóstwo), kupując pakiet aż o 83% taniej.

A czy warto? Zdecydowanie, ponieważ jest to sieć VPN nie tylko całkowicie ukrywająca Twoją prawdziwą lokalizację w sieci, ale ma również mechanizmy blokujące nachalnie atakujące Cię na witrynach internetowych reklamy. Dotyczy to zwłaszcza okienek pop-up oraz samoczynnie odtwarzanych reklam multimedialnych. Na tym jednak nie koniec.

Surfshark - pomoc na co dzień i w trakcie zakupów

Jak zapewne wiesz, obecnie internet ciasteczkami stoi. Pytanie o ich akceptację pojawia się niemal na każdej stronie. Choć kliknięcie w zgodę trwa zaledwie sekundę, to jeśli codziennie odwiedzasz kilkadziesiąt stron, potrafi być to irytujące. Poza tym czas to pieniądz, dlatego Surfshark VPN wprowadził nową funkcję, która pozwoli go zaoszczędzić - jest nią blokowanie okienek z pytaniem na zgodę na ciasteczka. Dzięki temu możesz zapomnieć o irytujących okienkach z pytaniem o zgodę na ich stosowanie - oglądasz strony bez kłopotania się o takie rzeczy.

A jak Surfshark VPN pomoże Ci podczas Black Friday? Tutaj z pomocą przychodzą funkcje blokujące trackery reklamowe. W normalnej sytuacji jeśli odwiedzasz witryny sklepów i szukasz np. myszki, trakcery gromadzą o tym informację. I nawet gdy już kupisz wymarzonego "gryzonia", będą podsuwać Ci reklamy urządzenia w różnych miejscach. Na dłuższą metę jest to męczące i irytujące. Korzystając z Surfshark VPN nie dajesz trackerom okazji do tego, aby Cię śledzić, w związku z czym wspomnianych reklam nie zobaczysz. Dzięki tej sieci tylko Ty wiesz, co Cię interesuje pod względem zakupów - nie dzielisz się tą wiedzą z robotami.

Wyjątkowo atrakcyjna cena

Teraz rzecz najważniejsza, czyli koszty. Jak wspomniałem, z okazji gorączki zakupów Black Friday możesz zapłacić za Surfshark VPN aż o 83% mniej. Co to oznacza? Otóż zamiast płacić ponad 52 zł miesięcznie, zapłacisz w dwuletnim abonamencie... 8,98 zł! Czyli dwa lata niezwykle solidnej ochrony za 242 zł zamiast za 1248 zł. Dzięki temu oszczędzasz ponad tysiąc złotych. A jeśli zaufasz dostawcy sieci i wybierzesz dwuletni abonament za - mówiąc wprost - drobne, otrzymasz jeszcze dodatkowo trzy miesiące ochrony gratis. A więc płacisz w sumie 242 zł dwa 27 miesięcy użytkowania sieci VPN. Czy komuś uda się pobić taką ofertę? Wątpliwe.

Dlatego skorzystaj, póki promocja na Black Friday jest jeszcze dostępna - abonament możesz nabyć na tej stronie.

Warto również dodać, że wsparcie techniczne Surfshark VPN jest dostępne 24h na dobę i w języku polskim. Czegoż chcieć więcej?