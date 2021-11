Surfshark VPN - zaoszczędź aż 1000 złotych

Nie lubisz przepłacać, a nawet płacić standardowych kwot za usługi? Mamy coś dla Ciebie - kolosalną zniżkę za jeden z najlepszych VPN-ów na rynku.

Listopad to Black Friday, a wraz z nim pojawiają się liczne towarzyszące mu promocje i akcje rabatowe. Surfshark, dostawca bardzo cenionej na świecie sieci VPN, również zaproponował dla internautów coś wyjątkowego. Jest to zniżka wręcz kolosalna. Dzięki niej możesz wykupić abonament na dwa lata, płacąc za niego 83% standardowej ceny. Wówczas jego koszt nie wynosi 1248 zł, jak w normalnej sytuacji, a jedynie... 242 złote! Przeliczając to na miesiąc użytkowania, płacisz za każdy niecałe 9 złotych. Ale na tym jeszcze nie koniec - Surfshark docenia to, że chcesz skorzystać z jego promocji i jeśli zdecydujesz się na dwuletni abonament, dorzuci gratis trzy miesiące.

Tak więc nie tylko oszczędzasz 1000 złotych, ale masz także trzy miesiące za darmo! A dlaczego warto wybrać właśnie Surfshark? Lista powodów jest długa, ale najważniejsze to oczywiście solidna ochrona Twojej prywatności przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do wszystkich treści w sieci. Dotyczy to również serwisów streamingowych i platform sprzedażowych, które w naszym kraju są blokowane na podstawie danych geolokalizacyjnych. W ten sposób żadne przeszkody nie są dla Ciebie problemem - korzystasz z tego chcesz, kiedy chcesz i ile chcesz - oczywiście tak długo, jak długo używasz Surfshark.

Foto: Surfshark

To jeszcze nie wszystko. Mamy tu również wszystkie funkcje, jakie liczący się dostawca VPN powinien proponować swoim użytkownikom, czyli brak rejestracji połączeń z siecią, unikanie trackerów, złośliwego oprogramowania i prób phishingu, Kill Switch (chroni nasze dane w przypadku zerwania połączenia z jednym z serwerów VPN) i inne. Ma oprócz tego dwa autorskie rozwiązania, których konkurencja może pozazdrościć. Pierwszy to mechanizm blokowania reklam. Nie musisz instalować w przeglądarce wtyczki czy rozszerzenia typu AdBlock. Surfshark zajmie się blokowaniem irytujących reklam za Ciebie.

Druga innowacyjna funkcja to mechanizm blokowania okienek z pytaniem o zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Zna je każdy - zagościły w internecie wraz z przepisami RODO, a przy przeglądaniu większej ilości stron każdego dnia klikanie na potwierdzenie (lub brak zgody) staje się nużącym obowiązkiem. Korzystając z Surfshark VPN ani ich już nie oglądasz, ani też nie musisz w nic klikać.

Podsumowując - wygodnie, bez ograniczeń i w pełni bezpiecznie. Taki właśnie jest Surfshark. Ponieważ promocja 83% trwa do końca listopada, skorzystaj z niej już dzisiaj, aby nie zapomnieć. Subskrypcję możesz nabyć na tej stronie. A gdy już to zrobisz, na spokojnie zaplanuj, na co wydasz zaoszczędzone pieniądze.