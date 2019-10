Surviving Mars - symulator zarządzania miastem dostępny za darmo

W tym tygodniu Epic Games Store oferuje możliwość zarządzania kolonią na Czerwonej Planecie.

Surviving Mars wydane zostało 15 mar 2015 roku. Jest to symulator zarządzania miastem w realiach sci-fi. Przed podjęciem decyzji o najlepszej lokalizacji dla swojej kolonii musisz wybrać jedną z agencji kosmicznych, zapewniających zasoby i wsparcie finansowe. W trakcie rozgrywki musisz wznosić kopuły i tworzyć infrastrukturę, opracowywać nowe technologie i wykorzystywać drony, aby odblokować bardziej wyszukane sposoby kształtowania i powiększania swojej osady. Najważniejsze jest utrzymanie przy życiu swoich kolonistów – co nie jest łatwe na tej dziwnej, nowej planecie. Czeka Cię szereg wyzwań do pokonania. Realizuj swoją strategię i zwiększaj szanse przetrwania kolonii, odkrywając przy tym tajemnice tego obcego świata.

Budowanie na tak niegościnnej planecie stanowi wyzwanie zmuszające do stworzenia inteligentnej, funkcjonalnej kolonii. Złe planowanie nie prowadzi tylko do powstawania korków, ale do sytuacji, które zagrażają życiu kolonistów. W mieście zależącym od dostaw tlenu nie można sobie pozwolić na braki w dostawie elektryczności. Ponadto każdy kolonista jest wyjątkową osobą i posiada swoje mocne i słabe strony, które wpływają na potrzeby oraz zachowanie innych kolonistów. Może zrobić się naprawdę ciekawie, gdy główni naukowcy... popadną w alkoholizm po zbyt wielu długich nocach spędzonych w laboratorium. Retro-futurystyczne superstruktury z własną „osobowością sąsiedzką” mieszczą kwatery kolonistów, fabryki i budynki komercyjne. Możesz stworzyć kolonię, w której ceni się głównie naukę, podczas gdy zmęczeni pracownicy przepijają swoje całe wypłaty w lokalnym barze lub wznieść kosmiczną utopię.

Surviving Mars dostępny jest do 17 października. Aby dodać go do swojej biblioteki, wejdź na tę stronę. Warto zauważyć, że Epic Games udostępniło także za darmo dwa rozszerzenia - Mysteries Resupply Pack oraz Space Race. Należy je pobrać osobno ze strony gry.