Suzuki Jimny – gdybym miał większy salon, to trzymałbym go obok telewizora

Nie jest tajemnicą, że zazwyczaj moją uwagę pochłaniają samochody ze wszech miar nowoczesne. Jimny jest trochę inny. To jeden z ostatnich przedstawicieli tradycyjnej motoryzacji i między innymi dlatego zasługuje na specjalną recenzję.

Jimny w aktualnej formie to grubociosany zawodnik dla specyficznych odbiorców. Początkowo jednak, debiutująca w 2018 roku generacja, zdawała się odcinać od tego formatu. Nowy Jimny miał być trochę jak nowy Mini. Założeniem było więc zachowanie atrakcyjnych właściwości jezdnych, po raz pierwszy łącząc je z wielkomiejskimi udogodnieniami. Tak powstał samochód, którego mógł pragnąć każdy z odrobiną fantazji i odwagi. Japoński maluch otrzymał wyświetlacz znany ze Swifta, automatyczną klimatyzację, asystenta pasa ruchu, system rozpoznający znaki drogowe, a nawet imponujące światła LED i kilka wariantów malowania do wyboru. Kolejki, które ustawiły się do salonów były tak długie, że już w 2018 roku stanowiły doskonały żer dla spekulantów.

Zjawisko było o tyle zaskakujące, że wskazywało na zakupy dokonywane impulsowo, bez rozeznania w detalach specyfikacji. Wszak jedyny zastosowany silnik rozwija zaledwie 102 KM, a współpracująca z nim 5-biegowa skrzynia jest po prostu toporna. Tak skonfigurowany napęd sprawia, że przyspieszanie trwa całe wieki, a prędkość maksymalna to ledwie 145 km/h.

Niedługo później okazało się, że jednostka zamontowana w Suzuki nie spełnia europejskich norm emisji spalin dla samochodów osobowych, a auto na chwilę zniknęło z salonów. Jimny oczywiście powrócił. Cytując klasyka “It's Evolving, Just Backwards”.

Przedmiotem tego artykułu jest więc Jimny w wersji w wersji dla profesjonalistów. Krótko mówiąc - ciężarówka, która nie musi spełniać tak rygorystycznych norm jak modele osobowe. Podstawową różnicą względem pierwowzoru jest brak drugiego rzędu siedzeń. Powstały w ten sposób, całkiem spory i płaski bagażnik, oddzielono kratką od przestrzeni pasażerskiej. Producent nie chwali się już dotykowym ekranem czy efektownymi dodatkami stylistycznymi. Przeglądając stronę Suzuki, dowiemy się, że największe zalety tego modelu to właściwości terenowe, materiały odporne na uszkodzenia i praktyczne schowki. Mamy więc powrót klasyki.

Teoretycznie nowy Jimny kosztuje 99 000 zł, realnie trzeba zapłacić jakieś 20-30 tysięcy więcej. Zakup w tym wypadku polega na zabraniu do domu, tego co w ogóle jest dostępne. Całe szczęście samodzielne konfigurowanie Jimnyego i tak jest mało ekscytujące. Wersja wyposażenia jest jedna i obejmuje: elektrykę lusterek i okien, radioodtwarzacz CD z Bluetooth i wyświetlaczem monochromatycznym, klimatyzację manualną, tempomat, podgrzewanie foteli, automatyczne światła i podstawowe systemy bezpieczeństwa. Krótko mówiąc - nic czego nie można było mieć w poprzedniej, po-liftingowej generacji tego modelu. Nutkę sentymentu poczujemy widząc, że w parametrach producent podkreśla obecność felg stalowych, obrotomierza czy dodatkowego światła stop. Osobiście najbardziej żałuję, że Jimny nie można teraz kupić ze światłami LED, które przecież były dostępne już w tym modelu.

Kiedy już zdecydujemy się na jedyną słuszną wersję wyposażenia, możemy zabrać się za wybór jednego z sześciu kolorów lub jednego z trzech wariantów malowania dwukolorowego. Każda wersja, poza białą, będzie wymagała dodatkowej dopłaty. Jimny w testowanym wariancie ma malowanie Kinetic Yellow za 3290 zł. Możemy też dokupić felgi - najtańsze za 784 zł / sztuka.

Zdecydowanie lepiej wygląda lista akcesoriów - znajdziemy tu uchwyty rowerowe, osłony napędów, stacje multimedialne od zewnętrznych dostawców, a nawet dedykowany namiot.

Czy można tym jeździć?

Jimny powinien być traktowany w kategorii auta do zadań specjalnych, czy może jednak sprawdzić się jako pełnoprawne daily? Jeśli założymy pierwszy scenariusz, to cena na poziomie 130 000 zł sprawia, że mamy do czynienia z kosztowną zabawką - której odebrano sporo z tej “zabawkowości”. Osobiście jednak chętnie widziałbym Jimnyego jako jedyny samochód w moim gospodarstwie. Sposobem na rozstrzygnięcie dylematu okazała się wycieczka do Bydgoszczy. Około 300 km asfaltowymi drogami, to inny typ wyzwania, niż te zaplanowane przez większość dziennikarzy motoryzacyjnych.

Pierwsze wrażenia są obiecujące. Mówię tu jednak o wrażeniach pojawiających się przed wejściem do auta. Jimny stojący przed domem cieszy kiedy wyglądasz przez okno, Jimny przed domem cieszy gdy otwierasz drzwi, Jimny przed domem cieszy gdy sobie wyobrażasz, że po prostu tam jest. Jimny to obietnica przygody i nie sądzę, żeby w tej materii miało się coś zmienić.

Przyjmując japońskie zaproszenie, przenosimy się w bardzo stymulujące miejsce. Postawiona pionowo szyba to ciekawa odmiana. Patrzymy przez nią na świat jak przez różowe okulary. Irytujące nas dotychczas nierówności zaczynamy najeżdżać z przekorą. Przechodnie i inni uczestnicy ruchu odprowadzają nas wzrokiem, często szczerząc się bezwiednie.

Pierwsze kilometry przejechałem słuchając radia, jak za starych dobrych czasów. Problem w tym, że wcale nie jestem aż tak sentymentalny. Zastosowane radio jest archaiczne zarówno pod kątem możliwości, jak i sterowania. Najzwyczajniej w świecie, nie umiałem podłączyć smartfona przez Bluetooth.

Nawigacja w Jimnym Pro? Proszę bardzo!

Na pocieszenie włączyłem sobie podgrzewanie foteli. System jest bezstopniowy. Niestety oznacza to, że siedzisko rozgrzewa się do granic bezpiecznego użytku, aby chwilę później wyłączyć się zupełnie. Lepsze to niż brak podgrzewania, ale trudno mówić o pełnym komforcie. Nie zrozumcie mnie tutaj źle. Trochę narzekam, ale przez pierwsze półtorej godziny drogi uśmiech nie schodził z mojej twarzy.

Dlaczego więc tylko przez półtorej godziny? Otóż przez większość czasu podróżowałem z prędkością bliskiej tej maksymalnej. Napęd radził sobie nadzwyczaj dobrze. Wibracje nie były przenoszone, a konfiguracja pozwalała na wyprzedzanie najwolniejszych ciężarówek. Tym co pokonało mój entuzjazm był nieustający szum silnika i powietrza rozbijającego się o płaszczyzny karoserii. Przez “szum” rozumiem jednostajny i nieustępliwy dźwięk, który tłumił muzykę serwowaną przez radio w jego najgłośniejszych ustawieniach. Irytacja szybko zaczęła przeradzać się w migrenę, a przecież trudno sobie wyobrazić jazdę z zatyczkami do uszu. Jest to podwójnie przykre odkrycie, bowiem Jimny to jeden z niewielu samochodów, w których moje plecy i nogi czuły się tak komfortowo. Krzesełkowa pozycja działa na mnie bardzo dobrze.

Moje rozczarowanie zdawało się udzielać innym uczestnikom ruchu. Niejednokrotnie miałem wrażenie, że w założeniach kierowców, powinienem ruszać szybciej i jechać z wyższą prędkościąż niż realnie byłem w stanie. Tymczasem miejsce mojego pięknego auta za 130 000 zł znajdowało się między dostawczakami – i to tymi pozbawionymi turbiny.

Finalnie jednak dojechałem na miejsce, gdzie z dużą dawką zadowolenia oceniłem moje możliwości w zakresie parkowania. Nie dość, że dość sprawnie znalazłem miejsce niedostępne dla przeciętnego sedana, to jeszcze błyskawicznie wytłumaczyłem obsłudze hotelu, które z aut jest moje. Świat wyrównał ze mną rachunki podczas otwierania bagażnika. Tylna klapa otwierana do boku jest świetna podczas pakowania zakupów w galerii handlowej, ale w warunkach parkowania równoległego potrafi wprawić w osłupienie. Ostatecznie wyjęcie walizki wymagało współpracy z moją pasażerką, która pilnowała aby maska samochodu stojącego za nami pozostała w stanie strukturalnie integralnym.

Trudna ocena

Gdybym kolejny raz wybrał się Jimnym do Bydgoszczy, jechałbym zdecydowanie wolniej. Wydaje mi się, że komfortowa podróż na długim dystansie jest możliwa przy prędkości około 100 km/h. Faktem jest jednak, że jeśli wycieczka wymaga pośpiechu, takie tempo w 2022 roku może być antytezą komfortu. Przełknąłbym jednak to z pokorą. Codzienna frajda z posiadania Jimnego (i celowo mówię tu o frajdzie z posiadania) wynagrodziłaby mi te kilka spacerowych tras w miesiącu. Na pewno z czasem doceniłbym płaską i wyraźnie oddzieloną część bagażową. Mam w zwyczaju robić spore zapasy zakupów, które przewożę w plastikowych skrzynkach, a one odnalazłyby się tam idealne. Podczas wyjazdów wakacyjnych, miejsce skrzynek zajęłoby legowisko mojego puppila, a pakunki trafiłyby do bagażnika dachowego. Radiem nie przejmuję się wcale, pewnie w końcu dałbym radę je jakoś podłączyć, a nawet jeśli nie to po prostu znalazłbyms stację któa odpowiada moim gustom.

Zastanawiacie się pewnie co to za recenzja bez jazdy w terenie? Po zdjęciach zauważyliście, że udało mi się zjechać z asfaltu i musze wam przyznać, że niecierpliwie czekam na kolejne okazje. Wydaje mi się jednak, że w tej materii już wszystko zostało powiedziane - trudno o lepszą, fabrycznie nową terenówkę.