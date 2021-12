Sweter Sapera od Microsoftu. Kupisz?

Microsoft kontynuuje tradycję prezentowania co roku "Wstrętnego Swetra". Idealnie nadaje się on do podarowania pod choinkę komuś bliskiemu, jeśli nie masz pomysłu na prezent.

Microsoft zaczął prezentować światu Wstrętne Swetry w 2018 roku. Skąd nazwa? Otóż gdy nie mamy pomysłu na prezent pod choinkę, najczęściej kupujemy takiej osobie właśnie sweter, tudzież skarpetki. Zazwyczaj są one mało atrakcyjne. Jednak sweter Microsoftu to nie byle co - wychodzi zawsze w limitowanej edycji i jest gratką dla kolekcjonerów oraz osób z poczuciem humoru. W tym sezonie "gwiazdą" będzie poczciwy Saper. Jego plansza nie ma jednak nie tradycyjnego kształtu, a formę choinki. Sweter dostępny jest w kilku rozmiarach, dzięki czemu kto chce, może zamówić go dla całej rodziny.

Foto: Microsoft

A ile kosztuje? Dokładnie 74,99 USD, czyli ok. 308 złotych. Trudno ukryć, że nie jest to tanio, ale skoro to limitowana edycja, trudno się dziwić. A jeszcze mniej, jeśli dodamy, że Microsoft przeznaczy większość dochodu ze sprzedaży swetrów na cele charytatywne. Wysyłka swetra ma zasięg globalny, więc jeśli chcesz go zamówić, zrobisz to na tej stronie.

Źródło: Neowin, Microsoft