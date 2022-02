Świat wspiera Ukrainę kryptowalutami

Jak podaje firma analityczne Elliptic, ukraińskie władze oraz organizacje pozarządowe otrzymały wsparcie w kryptowalutach o wartości 16,7 mld dolarów. Dotacje płyną z całego świata, a w pierwszych trzech dnia wojny liczba transakcji wynosiła dokładnie 12 799. Najczęściej przekazywano Bitcoiny (56,4%), w dalszej kolejności było Ethereum (31,8%) oraz Stablecoiny (10,9%). Przeciętna wartość jednej transakcji wynosiła 300 USD, największa to 1,86 mln USD. Została ona przekazana przez fundusz, który zbierał środki dla Juliana Assange'a.

Stand with the people of Ukraine. Now accepting cryptocurrency donations. Bitcoin, Ethereum and USDT.



BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P



ETH and USDT (ERC-20) - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14