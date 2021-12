Świąteczna promocja CDA Premium! Nawet 3 miesiące za darmo!

Wystartowała świąteczna promocja CDA Premium, w której wszystkie filmy i pakiet telewizji na żywo są nawet do 3 miesięcy za darmo! Z oferty mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni użytkownicy platformy. Akcja potrwa do końca miesiąca.

Świąteczna promocja CDA potrwa do końca grudnia. Dzięki niej użytkownicy mogą zyskać nawet 3 miesiące darmowego dostępu do usługi CDA Premium oraz pakietu nawet 35 programów telewizji na żywo!

W jaki sposób możecie tego dokonać? Możliwe jest to poprzez zakup jednej z kart podarunkowych - na 6 lub 12 miesięcy - i zrealizowanie otrzymanego kodu. Zakupu możecie dokonać tutaj. Warto też pamiętać o tej ofercie nawet wtedy, kiedy jesteście już subskrybentami tej usługi. Serwis umożliwia nam bowiem zakup karty w formie prezentu i podarowanie jej komuś innemu. Zakup rocznej karty podarunkowej będzie was kosztował 215,91 zł. Dla porównania, miesięczna opłata wynosi 23,99 zł. Oznacza to, że w ramach świątecznej promocji otrzymacie trzy miesiące oglądania filmów i telewizji za darmo.

Co jeżeli macie już subskrypcję, ale mimo wszystko chcecie skorzystać z oferty? Wtedy wpisanie kodu spowoduje wstrzymanie subskrypcji i ponowne jej wznowienie po wygaśnięciu okresu z karty podarunkowej. Dotyczy to osób, które korzystają z planu automatycznie odnawiającej się subskrypcji.

Warto pamiętać, że nie musicie podejmować decyzji już teraz. Oferta ważna jest bowiem do końca grudnia 2021 roku. Serwis CDA Premium oferuje wam dostęp do ponad 10 tysięcy produkcji oraz oferty 35 programów telewizji na żywo.

