Świąteczna promocja NVIDIA: SHIELD TV taniej o 150 zł

Firma NVIDIA informuje o świątecznej promocji związanej z SHIELD TV. Do 25 grudnia urządzenie można nabyć w cenie obniżonej o 150 zł.

NVIDIA SHIELD TV to niewielkie rozmiarowo urządzenie do strumieniowania multimediów. Posiada fabrycznie zainstalowany system Android TV oraz pakiet aplikacji Google, w tym aplikację Google Play, zapewniającą dostęp do tysięcy aplikacji oraz szerokiej gamy strumieniowanych treści. Na urządzeniach SHIELD TV zainstalowano również aplikacje Netflix, Amazon Video, PLEX + Media Server, NVIDIA Games oraz NVIDIA Share. Aby skorzystać ze wszystkich możliwości, potrzebny jest telewizor obsługujący standard HDMI, łącze internetowe (Ethernet lub WiFi) oraz kabel HDMI (w przypadku telewizorów 4K lub HDR będzie to kabel HDMI 2.0).

NVIDIA SHIELD TV umożliwia odtwarzanie wideo w najwyższych rozdzielczościach, w tym 4K HDR. Można zmienić je w domowe centrum rozrywki, ponieważ bezpłatna usługa GeForce NOW pozwala uruchamiać gry komputerowe, w tym z platform Steam i Uplay.

Z okazji zbliżających się świat Bożego Narodzenia, ogłoszono promocję na dwa warianty Shield TV. W wersji z pilotem urządzenie kosztuje obecnie 699 zł, a edycja dla graczy z pilotem i kontrolerem 849 zł. Promocja trwa do 25 grudnia 2018. W obu przypadkach zniżka wynosi 150 złotych.

Kliknij tutaj, aby nabyć SHIELD TV z pilotem 150 zł taniej w sklepie Euro

Kliknij tutaj, aby nabyć SHIELD TV z pilotem 150 zł taniej w sklepie x-kom

Kliknij tutaj, aby nabyć SHIELD TV z pilotem i kontrolerem 150 zł taniej w sklepie Euro

Kliknij tutaj, aby nabyć SHIELD TV z pilotem i kontrolerem 150 zł taniej w sklepie x-kom