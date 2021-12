Świąteczna promocja w morele.net - promocje, obniżki, przeceny! [15.12.2021]

Do świąt Bożego Narodzenia pozostało coraz mniej czasu. Zobaczcie jakie promocje z tej okazji przygotowuje dla nas sklep morele.net!

Coraz szybciej zbliżają się do nas święta Bożego Narodzenia. Mamy więc coraz mniej czasu na zakup idealnego prezentu dla naszych bliskich. Jeżeli jeszcze tego nie dokonaliście, to warto zapoznać się z ofertą, jaką na ten okres przygotował sklep morele.net.

Z okazji świąt możemy liczyć na szereg promocji i przecen, które będą trwały do samego Bożego Narodzenia. Postaramy się wybrać dla was najciekawsze z nich.

Jak skorzystać z promocji? Należy skopiować kod promocyjny: XMAS21, podany na głównej stronie związanej z promocją, następnie dodać wybrane przez nas produkty do koszyka, a na końcu podać kod, aby aktywować zniżkę.

Smartwatch Amazfit GTS 3

Cena: 649 zł 749 zł

Amazfit GTS 3 to łatwy w użyciu smartwatch z najnowocześniejszymi funkcjami. Niezwykle smukły korpus zegarka 8,8 mm jest wykonany z lekkiego, ale wytrzymałego stopu aluminium lotniczego i waży zaledwie 24,4 g. Amazfit GTS 3 zapewnia niezwykła przejrzystość, z 1,75-calowym wyświetlaczem Ultra HD AMOLED, który ma 341 ppi. Zwiększył się o 14% w porównaniu z poprzednią generacją i ma współczynnik ekranu do obudowy 72,4%. Możemy wybierać spośród 100 różnych tarcz z funkcją Always-On. Zegarek oferuje nam wiele trybów monitorowania naszego zdrowia oraz aż 150 funkcji treningowych.

Kolor : czarny

: czarny Pojemność baterii : 250 mAh

: 250 mAh Maksymalny czas użytkowania : 12 dni

: 12 dni Kompatybilność : Android, iOS

: Android, iOS Rozmiar koperty : 42.4 mm x 36 mm x 8.8 mm

: 42.4 mm x 36 mm x 8.8 mm Wyświetlacz : AMOLED, 1,75 cala, 390 x 450 pikseli

: AMOLED, 1,75 cala, 390 x 450 pikseli NFC : brak

: brak Wi-Fi : brak

: brak GPS: tak

Smartfon realme 8i

Cena: 799 zł 899 zł

Smartfon realme 8i to jedna z najnowszych propozycji chińskiego producenta skierowana na nasz rynek, którą mieliśmy już okazję testować. Smartfon napędzany jest przez ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G96, który wpierany jest przez 4 GB pamięci operacyjnej i 64/128 GB wbudowanej pamięci masowej. Producent umożliwia nam powiększenie tej przestrzeni, dzięki karcie pamięci microSD o pojemności do 256 GB. Kontrolę nad pracą całości sprawuje system Android 11 z nakładką Realme UI 2.0.

Na uwagę zasługuje fakt, że wyświetlacz smartfona charakteryzuje się 120 Hz częstotliwością odświeżania. Jest to panel LCD o przekątnej 6,6 cala, oferujący rozdzielczość Full HD+ (1080 x 2412 pikseli).

Na pleckach znajdziemy zestaw trzech aparatów: główny 50 MP, makro 2 MP oraz portretowy 2 MP. Brakuje więc obiektywu ultraszerokokątnego. Z przodu znajdziemy 16 MP aparat do selfie. realme 8i posiada ogromną baterię o pojemności 5000 mAh, która wspiera szybkie ładowanie 18 W. Ładowarkę, podobnie jak przezroczyste silikonowe etui, znajdziemy w zestawie sprzedażowym.

Wyświetlacz : 6,6 cala, LCD, 1080 x 2412 pikseli

: 6,6 cala, LCD, 1080 x 2412 pikseli Procesor : MediaTek Helio G96

: MediaTek Helio G96 Pamięć RAM : 4 GB

: 4 GB Wbudowana pamięć : 128 GB

: 128 GB Aparat : 50 + 2 + 2 Mpix / 16 Mpix

: 50 + 2 + 2 Mpix / 16 Mpix Bateria : 5000 mAh

: 5000 mAh Karta pamięci: tak, do 256 GB

Monitor LG UltraGear 27GN650-B

Cena: 999 zł 1399 zł

Monitor LG UltraGear 27GN650-B będzie idealnym rozwiązaniem dla gracza, który chce ulepszyć swoje stanowisko gamingowe. Oferuje nam błyskawiczny czas reakcji na poziomie 1 ms oraz 144 Hz częstotliwość odświeżania, dzięki czemu w trakcie rozgrywki nie umknie nam żaden detal. Przekątna 27 cali w połączeniu z rozdzielczością Full HD zapewni nam optymalne wrażenia. Warto zwrócić uwagę na matowe pokrycie ekranu, które do minimum zniweluje odbijające się od jego powierzchni promienie słoneczne. Dzięki zastosowaniu matrycy typu IPS możemy być pewni szerokich kątów widzenia oraz dokładnego odwzorowania kolorów. Monitor obsługuje nowoczesną technologię HDR10 z 99% pokryciem gamy sRGB.

Przekątna ekranu : 27 cali

: 27 cali Typ matrycy : IPS

: IPS Rozdzielczość : 1920 x 1080 pikseli

: 1920 x 1080 pikseli Częstotliwość odświeżania : 144 Hz

: 144 Hz Czas reakcji : 1 ms

: 1 ms Synchronizacja częstotliwości : AMD FreeSync, Nvidia G-Sync

: AMD FreeSync, Nvidia G-Sync Kąty widzenia: 178 st./ 178 st.

Ekspres ciśnieniowy Krups Evidence EA892D

Cena: 2149 zł 2199 zł

Ekspres ciśnieniowy Krups Evidence EA892D będzie idealnym rozwiązaniem do domu, ale sprawdzi się także w warunkach biurowych. Zawdzięcza to pojemnemu zbiornikowi na wodę oraz wbudowanemu młynkowi do ziaren. Aktywacja poszczególnych funkcji jest bardzo prosta, a przyciski lub ewentualny panel dotykowy są niezwykle subtelne i łatwe w obsłudze. Wbudowany młynek w ekspresie umożliwia stosowanie kawy w ziarnach. Posiada on bowiem wbudowany młynek do mielenia kawy. Urządzenie umożliwia nam także regulację ilości kawy używanej do zaparzenia napoju.

Ciśnienie : 15 bar

: 15 bar Moc : 1450 W

: 1450 W Pojemność : 2.5 l

: 2.5 l Rodzaj kawy : W ziarnach

: W ziarnach Typ ekspresu : Automatyczny

: Automatyczny Programy: Gorące mleko, Parzenie Caffè Americano, Parzenie Cappuccino, Parzenie dużej kawy, Parzenie Espresso, Parzenie Latte macchiato, Parzenie Ristretto, Pianka z mleka

Głośniki komputerowe Fenda R27BT

Cena: 229 zł 269 zł

Zestaw Fenda R27BT składa się wyłącznie z dwóch głośników satelitarnych. To idealna propozycja dla klientów, którzy cenią minimalizm. Głośniki wyposażone w funkcję Bluetooth mogą łączyć się bezprzewodowo z różnymi urządzeniami. Wystarczy sparować je z laptopem, telewizorem czy smartfonem, aby cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem. Zasilane są przez port USB. Posiadają także wejście liniowe oraz optyczne. Głośniki przykuwają wzrok swoim ciekawym designem: połączeniem drewna z czarnymi elementami z przodu.

Typ zestawu : 2.0

: 2.0 Moc zestawu RMS [W] : 50

: 50 Min. pasmo przenoszenia [Hz] : 40

: 40 Max. pasmo przenoszenia [Hz] : 20000

: 20000 Waga [kg]: 4.9

Smartband Xiaomi Mi Band 6 NFC

Cena: 199 zł 248 zł

Opaska sportowa Xiaomi Mi Band 6 NFC jest odświeżoną wersją niezwykle popularnego urządzenia, które teraz obsługuje płatności NFC. Smartband charakteryzuje się wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 1,56 cala i zagęszczeniem pikseli 326 ppi. Udostępnia nam 30 trybów sportowych, pomiar saturacji, monitorowanie tętna, snu i dodatkowe funkcje zdrowotne. Xiaomi Mi Band 6 NFC cechuje się klasą wodoszczelności 5 ATM, co pozwala na swobodne korzystanie z niej na basenie i podczas surfowania. Opaska pozwala na 14 dni pracy na baterii w trybie normalnym i nawet do 19 dni w trybie oszczędzania energii

Fotel SENSE7 Knight

Cena: 389 zł 449 zł

Fotel SENSE7 Knight to atrakcyjne wykonanie i ergonomiczny kształt. Komfort dla pleców zapewnia regulowana poduszka lędźwiowa, która pomaga w zachowaniu odpowiedniej postawy. Przeceniony jest fotel w kolorze czarno-szarym. Kształt oraz konstrukcja fotela zostały zaprojektowane w taki sposób, aby utrzymać ciało w możliwie najzdrowszej pozycji, nawet w trakcie wielu godzin za biurkiem. Model Knight oferuje szerokie siedzisko oraz miękkie podłokietniki przedłużające linie blatu. Przecenione są modele w różnych wariantach kolorystycznych.

Wymiary : wysokość: 117-126 cm; szerokość: 69,5 cm; głębokość: 60 cm

: wysokość: 117-126 cm; szerokość: 69,5 cm; głębokość: 60 cm Wysokość siedziska : 40-49 cm

: 40-49 cm Waga : 15 kg

: 15 kg Maksymalne obciążenie : 120 kg

: 120 kg Kolor: czarno-szary

Słuchawki Razer Blackshark V2 X

Cena: 269 zł 309 zł

Słuchawki Razer Blackshark V2 X będą idealnym rozwiązaniem dla graczy. Pozwalają na indywidualne dostrojenie wysokich, średnich oraz niskich tonów. Mikrofon oferuje wysokiej jakości przechwytywanie mowy oraz redukcję szumów. Nauszniki zaprojektowano w taki sposób, aby maksymalnie redukowały dźwięki z zewnątrz.

Konstrukcja : Nauszne

: Nauszne Maks. pasmo przenoszenia : 28000 Hz

: 28000 Hz Min. pasmo przenoszenia : 12 Hz

: 12 Hz Złącze : Mini Jack 3.5 mm

: Mini Jack 3.5 mm Łączność: Przewodowa

Klawiatura SteelSeries Apex 3 TKL US (64831) (64532)

Cena: 219 zł 249 zł

Klawiatura SteelSeries Apex 3 charakteryzuje się gładkimi membranowymi przełącznikami połączonymi z wytrzymałymi przełącznikami mechanicznymi. Przełączniki Whisper Quiet wyróżniają się niskim poziomem tarcia, co przekłada się na ich cichą pracę. Producent deklaruje ich żywotność na ponad 20 milionów aktywacji. Aluminiowa rama zapewni dużą wytrzymałość oraz lekkość konstrukcji. Zapewnia także dynamiczne efekty świetlne dla poszczególnych klawiszy oraz możliwość ich łatwego zaprogramowania. Klawiatura cechuje się normą odporności IP32, dzięki której nie straszne jej przypadkowe zachlapanie.

Interfejs : USB

: USB Podświetlenie : RGB

: RGB Rodzaj przełączników : Membranowe

: Membranowe Typ klawiatury : Membranowa

: Membranowa Układ klawiatury: Amerykański (US)

Mysz Razer DeathAdder V2

Cena: 189 zł 259 zł

Mysz Razer DeathAdder V2 będzie dobrym rozwiązaniem dla graczy, którzy chcą zakupić swoją pierwszą typowo gamingową mysz. To urządzenie jest lekkie, pozwala na regulację czułości oraz posiada dwa dodatkowe przyciski umieszczone z boku, po stronie kciuka. Mysz przeznaczona jest dla osób praworęcznych.

Rodzaj myszy : przewodowa

: przewodowa Interfejs : USB

: USB Sensor : Optyczny

: Optyczny Czułość : 20000 DPI

: 20000 DPI Liczba przycisków : 7

: 7 Profil myszy : praworęczna

: praworęczna Długość kabla: 2,1 m

Czytnik Amazon Kindle Paperwhite 4 2019

Cena: 559,99 zł 569 zł

Najcieńszy i najlżejszy jak dotąd Kindle Paperwhite, o eleganckim, nowoczesnym designie. Urządzenie charakteryzuje się certyfikatem IPX8, co oznacza pełną wodoodporność. Dzięki aż 32 GB wbudowanej pamięci masowej będziemy w stanie przechować jeszcze więcej książek, niż dotychczas. Akumulator w czytniku powinien wystarczyć na długie dni, a nawet tygodnie, bez konieczności ładowania: zdaniem producenta czas ten wynosi aż 42 dni.

Pamięć wewnętrzna : 32 GB

: 32 GB Podświetlenie ekranu : Tak

: Tak Przekątna ekranu : 6"

: 6" Rozdzielczość ekranu: 1072 x 1448

