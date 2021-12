Świateczna roz(g)rywka. Najlepsze oferty dla graczy

Kiedy odpocząć i znaleźć czas na wbicie kolejnego trofeum? Pamiętajmy, że Święta to nie tylko zakupy, sprzątanie i gotowanie, ale także moment na długo wyczekiwany odpoczynek. Zobacz najlepsze oferty z działu IT & Gaming w RTV Euro AGD.

Nie każdy czerpie przyjemność z świątecznych kolęd i odwiedzin wszystkich ciotek w okolicy. Dla dużej ilości osób Święta to czas upragnionych dni wolnych od pracy, podczas których ze spokojem możemy usiąść przed telewizorem czy komputerem i odpocząć. A co jest najlepszym relaksem dla gracza? Granie. Najlepiej w nowy tytuł na nowym sprzęcie. Oto nasze propozycje i najlepsze oferty świąteczne, które mogą być także wspaniałymi prezentami.

Kupowanie nowych gier nie ma sensu, jeśli nie masz komputera, który je udźwignie. Nowy MSI MAG ma potężną moc i zapewni nieskończenie wiele godzin rozrywki. Nowoczesny procesor Intel Core i5 10gen oraz karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 pozwolą Ci wznieść umiejętności na zupełnie nowy poziom. To co, Sylwester z Tomb Raiderem?

MSI MAG Infinite S 10TC-090EU

Procesor: Intel Core i5 10gen 10400F 2,9 - 4,3 GHz

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060

Pamięć RAM: 16 GB

Pojemność dysku: 512 GB SSD

System operacyjny: Windows 10 Home Edition

Bez względu na to, gdzie planujesz spędzić Święta, ulubione gry możesz mieć zawsze przy sobie. Wystarczy przenośny i wytrzymały dysk z dużą pojemnością, na przykład taki z 4 TB.

WD BLACK P10 Game Drive 4TB

Pojemność: 4 TB

Typ podłączenia: USB 3.2 gen 1

Format: 2,5 cala

Jeśli Twój komputer jest wystarczająco dobry, nie zapomni o wysokiej jakości obrazu. Nie da się cieszyć grafiką, kiedy monitor jest mały lub stale się wyłącza... Każdy Twój strzał będzie celny na monitorze HP X24ih. Błyskawiczny czas reakcji matrycy oraz wysoka częstotliwości odświeżania sprawiają, że nawet najbardziej wymagające tytuły działają płynnie.

HP X24ih 1ms 144Hz

Ekran: 23,8 cala, IPS, 1920 x 1080

Czas reakcji matrycy: 1 ms

Częstotliwość odświeżania obrazu: 144 Hz

Złącza: DisplayPort x 1, HDMI x 1

Funkcje: AMD FreeSync, wąska ramka, regulacja wysokości

Kiedy odwiedzą Cię znajomi, nie zapomnij o grzańcu i konkretnych atrakcjach. Obejrzyjcie razem świąteczny film albo nie przestawaj grać, ale rób to tak, aby wszyscy mogli Ci kibicować. Projektor multimedialny zapewni Tobie i Twoim bliskim realistyczne doznania, niezależnie od pory dnia czy nocy.

BenQ TK800M 4K

Typ matrycy: DLP

Jasność: 3000 ANSI lumen

Kontrast: 10000 :1

Moc lampy: 240 W

Jeśli jednak nie lubisz walczyć w pojedynkę, połącz się z przyjaciółmi i rywalizujcie ze sobą w Need for Speed Payback. Możesz też zaskoczyć bliską Ci osobę i zaprosić ją do najbardziej szalonej i kolorowej przygody życia. Radosne wyzwania i wiele śmiechu zagwarantuje wam najpopularniejsza gra roku, czyli It Takes Two.

Need for Speed Payback PS4 / PS5

Platforma: Playstation 4

Gatunek: wyścigi

Przedział wiekowy (PEGI): 12+

Wersja językowa: polska (dubbing)

Data premiery: 10.11.2017

It Takes Two PC

Platforma: komputer PC

Gatunek: przygodowa

Przedział wiekowy (PEGI): 16+

Wersja językowa: polska (napisy)

Data premiery: 26.03.2021

Więcej ofert znajdziesz na stronie RTV Euro AGD.

