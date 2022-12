Świąteczne filmy i seriale na Disney+. Co warto obejrzeć z kolekcji Myszki Miki?

Oto pierwsze święta z platformą Disney+. Jakie filmy i seriale warto obejrzeć podczas tegorocznej Gwiazdki?

Serwis Disney+ w naszym kraju wystartował zaledwie w czerwcu tego roku, można więc powiedzieć, że platforma stawia w Polsce pierwsze kroki. Jednak na brak subskrybentów Disney raczej nie narzeka, biorąc pod uwagę, że dysponuje biblioteką produkcji z uniwersum Marvela i Gwiezdnych Wojen.

Oczywiście to nie wszystko, co serwis ma do zaoferowania. Znajdziecie w nim sporo seriali "dla dorosłych" np. American Horror Story, Pam i Tommy czy Pistol. Oprócz tego na Disney+ wyszukacie mnóstwo popularnych blockbusterów oraz filmowych klasyków.

Co jednak warto obejrzeć na platformie w te święta? Wybraliśmy dla Was kilka filmów i seriali, które pomogą Wam oderwać się od rzeczywistości, rozbawią, poprawią humor, a także przywołają wspomnienia z dzieciństwa. Zajrzyjcie do naszej galerii.

Disney + – świąteczne filmy i seriale

Disney + – świąteczne filmy i seriale ( ) × Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta Reżyseria: James Gunn

James Gunn Gatunek: komedia, sci-fi Zabawna i bezpretensjonalna opowieść o tym, jak grupa kosmitów próbuje zrozumieć Boże Narodzenie. Po tym, jak Kraglin (Sean Gunn) opowiada Strażnikom smutną historię z przeszłości swojej i Star Lorda (Chris Pratt), bohaterowie postanawiają zorganizować dla Petera gwiazdkową imprezę, która ma podnieść go na duchu. Mantis (Pom Klementieff) i Drax (Dave Bautista) wyprawiają się na Ziemię po wyjątkowy prezent dla przyjaciela i trafiają w sam środek przedświątecznej gorączki. W opowieści nie brakuje nawiązań do uniwersum Marvela, szalonych świątecznych piosenek i slapstickowych gagów. Oczywiście pojawia się też Rocket Raccoon, Groot i pies Cosmo. Willow (sezon 1) Willow (sezon 1) Twórcy: Jonathan Kasdan, Wendy Mericle

Jonathan Kasdan, Wendy Mericle Gatunek: Fantasy Serialowy sequel filmu z lat 80. Od czasu pokonania złej królowej Bavmordy mijają długie lata. W Tir Asleen panuje Sorsha (Joanne Whalley), która wraz z Madmartiganem doczekała się własnych dzieci: przebojowej Kit (Ruby Cruz) i lekkomyślnego Airka (Dempsey Bryk). Zło jednak nie śpi i ponownie atakuje bohaterów. Gdy Airk zostaje porwany przez mroczne siły, Kit zbiera drużynę i wyrusza na poszukiwania. Droga bohaterów biegnie przez tajemnicze puszcze, mroczne jaskinie trolli i rozległe morze. Kit ma jednak ważnych sojuszników: czarodzieja Willowa (Warwick Davis) i przyszłą cesarzową Elorę Danan (Ellie Bamber). Lekka i baśniowa opowieść zarówno dla fanów oryginalnego filmu, jak i młodszych widzów. Kevin sam w domu Kevin sam w domu Reżyseria: Chris Columbus

Chris Columbus Gatunek: komedia, familijny Klasyka zarówno kina familijnego, jak i filmów świątecznych. Państwo McCallister mają zamiar spędzić Boże Narodzenie we Francji. W dniu wyjazdu panuje chaos i rodzina o mały włos nie spóźnia się na samolot. W rozgardiaszu rodzice zapominają zabrać z domu małego, acz rezolutnego Kevina (Macaulay Culkin). Chłopiec zostaje sam w domu i musi poradzić sobie ze wszystkim, w czym do tej pory wyręczali go mama i tata. Na domiar złego, dom McCallisterów upatrzyli sobie włamywacze... Jednak Kevin ma wiele pomysłów na to, co robić pod nieobecność rodziców. The Bear (sezon 1) The Bear (sezon 1) Twórcy: Christopher Storer

Christopher Storer Gatunek: komedia, dramat obyczajowy Szalona, ale ciepła komedia o kulinarnej tematyce. Carmy (Jeremy Allen White) to młody szef kuchni, rozwijający karierę w Nowym Jorku. Gdy jednak jego brat popełnia samobójstwo, na bohatera spada konieczność zajęcia się rodzinnym barem Original Beef of Chicagoland. Carmy stara się utrzymać przybytek na powierzchni i zadbać o jego pracowników. Akcja The Bear toczy się przede wszystkim na zapleczu jadłodajni, wśród stalowych szafek, skwierczących patelni i gorączkowej krzątaniny personelu. Problemy bohaterów mieszają się ze scenami przyrządzania potraw, a humor z melancholią. Ja jestem Groot (sezon 1) Ja jestem Groot (sezon 1) Twórca: Kirsten Lepore

Kirsten Lepore Gatunek: komedia, fantasy Uroczy miniserial składający się z króciutkich, kilkuminutowych odcinków. Ja jestem Groot opowiada o przygodach drzewiastego bohatera po wydarzeniach ze Strażników Galaktyki. Mały stworek wyskakuje wreszcie ze swojej doniczki i zaczyna odkrywać świat, pakując przy tym siebie i innych w różne kłopoty. W pakiecie z Grootem dostaniecie wszystko, z czym możecie kojarzyć Jamesa Gunna: kamp, chwytliwą muzykę i zaskakujące poczucie humoru. Slapstickowa miniaturka w sam raz na poprawę nastroju. Gwiezdne Wojny: Opowieści Jedi (sezon 1) Gwiezdne Wojny: Opowieści Jedi (sezon 1) Twórca: Dave Filoni

Dave Filoni Gatunek: fantasy Animowana zabawa historiami ze świata Gwiezdnych Wojen. Serial przedstawia historie różnych rycerzy Jedi, ich początki i ścieżki, którymi postanowili podążać. Z serialu dowiecie się więcej o Ahsoce Tano, poznacie lepiej hrabiego Dooku, a także przekonacie się, co właściwie stało się z mistrzynią Yaddle. Serial jest antologią złożoną z sześciu kilkunastominutowych historii, które uzupełniają luki w uniwersum. Opowieści Jedi to sympatyczna ciekawostka do szybkiego obejrzenia między jedzeniem pierogów a rozpakowywaniem prezentów. Zepsuta krew (sezon 1) Zepsuta krew (sezon 1) Twórcy: Taylor Dunn, Rebecca Jarvis

Taylor Dunn, Rebecca Jarvis Gatunek: dramat biograficzny Propozycja dla wszystkich, którzy chcą trochę oderwać się od świątecznej gorączki. Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) fascynuje się geniuszami technologicznymi z Doliny Krzemowej – z jednej strony marzy o zrewolucjonizowaniu medycyny, z drugiej – o zarobieniu miliardów. Stawia więc wszystko na jedną kartę, rzuca studia i zakłada start-up o nazwie Theranos. Jej firma ma opracować technologię, która pozwoli pacjentom na samodzielne wykonywanie testów z użyciem tylko jednej kropli krwi... Elizabeth kompletuje zespół, pozyskuje inwestorów i zarabia fortunę... problem w tym, że jej badania to jeden wielki, napędzany przez chore ambicje, przekręt. Serial powstał na podstawie prawdziwych wydarzeń.

