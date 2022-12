Świąteczne filmy i seriale na HBO Max. Zaplanuj gwiazdkowy seans

Ród Smoka (sezon 1)

Twórcy: Ryan J. Condal, Miguel Sapochnik

Ryan J. Condal, Miguel Sapochnik Gatunek: fantasy, dramat

Prequel Gry o Tron stworzony na podstawie książki George'a Martina pt. Ogień i krew. Serial opowiada o członkach rodu Targaryenów i wydarzeniach, które doprowadziły do krwawej wojny domowej. Król Viserys (Paddy Considine) nie posiada męskiego potomka, co sprawia, że w przyszłości koronę otrzyma jego brat, okrutny książę Daemon (Matt Smith). By temu zapobiec Viserys łamie tradycję i następczynią tronu ogłasza swoją córkę, Rhaenyrę (Milly Alcock). Ochotę na władzę w królestwie mają jednak inne rody: potężni Velaryonowie i bogaci Hightowerowie...