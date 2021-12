Świąteczne hity w PLAY NOW tylko za 5 zł!

W Wypożyczalni PLAY NOW właśnie trwa promocja świąteczna, podczas której wybrane produkcje filmowe można obejrzeć w promocyjnej cenie. Na który z nich się skusisz?

Play NOW to aplikacja mobilna i strona internetowa z kanałami telewizyjnymi oraz treściami wideo w cenie abonamentu. Do najważniejszych możliwości Play NOW należy między innymi oglądanie kanałów telewizyjnych oraz filmów na żądanie. Dostajesz również dostęp do wirtualnej wypożyczalni VOD, której dotyczy właśnie trwająca promocja.

Od 16 do 19 grudnia wybrane produkcje filmowe można obejrzeć tylko za 5 zł. Wśród nich znalazły się takie hity jak „Pętla”, „Bogowie”, „Pitbull. Ostatni pies” czy „Uprowadzona 3”.

Zobacz również:

Źródło: Play

Z Wypożyczalni PLAY NOW mogą skorzystać klienci, którzy mają abonament w Play, posiadają usługę PLAY NOW TV z dekoderem TV BOX lub korzystają z ofert na kartę. Jeśli nie jesteś jeszcze klientem Play, sprawdź oferty abonamentowe, które zawierają pakiety telewizji PLAY NOW.