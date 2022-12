Świąteczne prezenty w Decathlon! Te akcesoria rowerowe znanych marek kupisz znacznie taniej

Decathlon to jedna z najczęściej odwiedzanych sieci sklepów sportowych w Polsce. Już teraz możesz wybierać spośród mnóstwa produktów objętych wysokich rabatem. Kup gadżety rowerowe na Święta Bożego Narodzenia nawet kilkaset złotych taniej!

Wybierz najlepsze prezenty świąteczne w Decathlon

Tytułowe przedsiębiorstwo zostało założone w 1976 roku, a na ten moment - znajduje się w ponad 50 krajach na świecie. Na popularność i zaufanie wpływa wiele aspektów, w tym m.in. doprawdy szeroki wachlarz asortymentu (w sklepach znajdziemy artykuły dla ponad 80 dyscyplin sportowych). Nic więc dziwnego, że gdy potrzebujemy sportowych sprzętów, akcesoriów czy odzieży - wybieramy się do Decathlon. Już teraz, oferta może wydawać się jeszcze bardziej atrakcyjna, a to ze względu na trwające promocje. Szczególną uwagę zwróciłam na sektor gadżetów i akcesoriów rowerowych. Zwłaszcza, że na jazdę rowerem nigdy nie jest za późno...Jeśli masz ku temu wątpliwości, koniecznie zajrzyj do naszego wpisu: Czy można poruszać się rowerem elektrycznym w okresie jesienno-zimowym? O czym pamiętać? Odpowiednie rowery oraz akcesoria. Tymczasem, pora na przegląd najlepszych prezentów dla fanów rowerów!

Źródło: Adobe Stock/Drobot Dean

Decathlon - akcesoria i gadżety rowerowe

Garmin Licznik GPS rowerowy Garmin Edge 830

Mierzone parametry: Czas, dystans, prędkość, wysokość i pozycja. Tętno i nawigacja.

Oddziaływanie na zmysł dotyku: Ekran dotykowy.

Kontrola trajektorii: Nawigacja po mapach i programowanie trasy.

Łączność: Łącze Bluetooth.

Czas działania na baterii: Czas działania do 20 godzin.

Coaching: Programowanie ćwiczeń i zarządzanie treningiem.

Łatwość odczytu: Ekran 2,6 cala, kolorowy, 246 × 322 pikseli.

Wodoszczelność: Poziom wodoodporności IPX7.

Cena: 1599 zł - 1299 zł

Zobacz również:

Garmin Radar rowerowy Garmin Varia RTL515

Widoczność: Powiadamiaj kierowców o swojej obecności, z odległości do 1,6 km.

Czas działania na baterii: Czas działania do 16 h w trybie flash w dzień i do 6 h w trybie ciągłym.

Cena: 899,99 zł - 699 zł

Wahoo Licznik rowerowy WAHOO Elemnt Bolt GPS

Łatwość odczytu: Kolorowy wyświetlacz 2,2"

Czas działania na baterii: Do 15 godzin pracy na baterii

Kontrola trajektorii: Inteligentne funkcje nawigacyjne

Coaching: Programowanie ćwiczeń i zarządzanie treningiem.

Mierzone parametry: Czas, dystans, prędkość, wysokość i pozycja. Tętno i nawigacja.

Cena: 1399 zł - 1179 zł

Busch + Müller Zestaw oświetlenia rowerowego FYRE + IXXI 30 LUX

Oddziaływanie na zmysł wzroku: Moc: 30 lux. Szeroka wiązka na ziemi. Skuteczna przy większej prędkości.

Czas działania na baterii: Przód: od 5 do 15 godzin, zależnie od mocy. Tył: 15 godzin.

Łatwość montażu / demontażu: Pasuje do wszystkich rur od 22 do 32 mm. Montaż bez narzędzi.

Cena: 299,99 zł - 249,99 zł

Mactronic Lampka rowerowa przednia Mactronic SCREAM 3.1 1000 lm

Czas działania na baterii: Od 2 h 50 min do 40 h

Moc: Moc światła do 1000 lm

Pojemność: Zasilanie: 3400 mAh 18650 Li-ion Accu

Zasięg: Zasięg światła 160 m

Cena: 289,99 zł - 219,99 zł

Hapo-G Antena USB ANT+

Umożliwia odbiór danych przekazywanych przez ANT+ trenażera lub czujnik mocy.

Kompatybilny z każdym urządzeniem ANT+.

Cena: 99,99 zł - 69,99 zł

Amazfit Zegarek smartwatch Amazfit GTS 2e

Wodoszczelność: 5 ATM

Jakość obrazu: 1,65-calowy ekran AMOLED 341 ppi

Czas działania na baterii: do 14 dni standardowego użytkowania

Łączność: Łączność Bezprzewodowa - Bluetooth Tryby Lokalizacji - GPS, GLONASS

Kompatybilność: Android 5.0 lub nowszym, iOS 10.0 lub nowszym

Waga: 25g

Wielofunkcyjność: Akcelerometr, pulsoksymetr, pulsometr, barometr, czujnik światła, żyroskop, GPS

Cena: 449 zł - 299,99 zł

Licznik rowerowy Van Rysel BC100 GPS

Mierzone parametry: Czas, dystans, prędkość, wysokość i pozycja. Pulsometr opcjonalnie.

Łączność Bluetooth ze smartfonem.

Czas działania na baterii: Czas działania do 16 godzin.

Wodoszczelność: Poziom wodoodporności IPX7.

Cena: 199,99 zł - 159,99 zł

Smartwatch Watchmark WM18

3 stopniowa regulacja jasności podświetlania ekranu

Krokomierz, Licznik spalonych kalorii, Przebyty dystans

Pulsometr - pomiar tętna

Powiadomienia/Wiadomości

Monitor snu

Wiadomości

Zdrowie: Ciśnieniomierz, EKG, Natlenienie krwi o2

Pomiar: Temperatury Ciała, Częstości Oddechów

Alarm wibracyjny (należy najpierw ustawić go w telefonie)

STOPER

Sterowanie aparatem smartfonu

Cena: 620 zł - 409,99 zł

Całą ofertę Decathlon znajdziesz pod tym linkiem. Pamiętaj, że jeśli chcesz, aby wybrany produkt dotarł pod choinkę - bezpieczniej dokonać zakupów znacznie wcześniej. Okres świąteczny rządzi się swoimi prawami, a firmy kurierskie mają ograniczone możliwości dostaw.