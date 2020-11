Świąteczny szał zakupów, Black Friday – przygotuj swój e-sklep na te i inne wydarzenia wybierając dobry CRM

Ostatni kwartał roku to wyjątkowo gorący okres dla sklepów internetowych. Dobrze prosperujący biznes internetowy to setki, a nawet tysiące zapytań i zamówień dziennie. Nawet najmniejsze sklepy internetowe muszą liczyć się ze zwiększonym ruchem. Aby znacznie wygodniej i efektywniej zarządzać sprzedażą i komunikacją warto postawić na dobry CRM. Wybierając Bitrix24 możemy nawet zacząć naszą przygodę z e-commerce, gdy wcześniej nie było nam po drodze ze sprzedażą online.

Dlaczego warto korzystać z CRM w sklepie internetowym?

CRM to skrót, który przewija się często wśród narzędzi biznesowych i we wszelkich rozmowach o prowadzeniu nowoczesnego biznesu. Zapewne wiele osób zastanawia się „co to jest CRM”, jaka jest „definicja CRM”, czy „co oznacza skrót CRM”. Te 3 literki to skrót od angielskiego Customer Relationship Management, czyli systemu informatycznego mającego na celu zarządzanie relacjami z klientami. Więcej o podstawach CRM znajdziecie na tym blogu.

System CRM ma przede wszystkim ułatwić zarządzanie komunikacją z klientem, zautomatyzować część procesów, a także mocno je usystematyzować. W małych sklepach internetowych często brakuje komplementarnych rozwiązań. Przedsiębiorca ma do dyspozycji panel administracyjny sklepu internetowego, na który przychodzą zamówienia, ale także skrzynkę pełną maili, urywające się telefony z zapytaniami, wiadomości na Facebooku, komentarze na Instagramie, SMSy od klientów. Do tego często dochodzi dodatkowy ruch z platform zakupowych, gdzie też prowadzona jest sprzedaż. Gdy zamówień jest 5-10 dziennie, to łatwo sobie z nimi poradzić. Jednak nawet wtedy często powstają problemy z ciągłością komunikacji, przepływem informacji i skuteczną obsługą klienta. A co, gdy zamówienia pojawiają się w setkach lub nawet tysiącach? Wtedy mamy prawdziwy armagedon.

Panel główny CRM Bitrix24

Dlatego tak istotne jest sięgnięcie po system CRM, najlepiej sprawdzony, skalowalny i dostosowany do potrzeb zarówno małych biznesów, jak i tych prężnie rozwijających. Rozbudowany system CRM nie musi być skomplikowany, nie musi mieć archaicznego interfejsu graficznego. Istotne jest to, aby scalał całą komunikację, integrował wszystkie kanały sprzedaży i kontakty z klientem, a także pozwalał na ciągłość tych relacji z klientem.

Na efekty prawidłowo wdrożonego systemu CRM nie będziemy musieli długo czekać. Implementacja CRM w naszym sklepie internetowym powinna pozwolić na zwiększenie sprzedaży za sprawą czytelniejszego przepływu relacji z klientem. Będziemy mogli walczyć o porzucone koszyki, wygodniej kontynuować relacje przy dużych zapytaniach ofertowych. Uzyskamy też wzrost satysfakcji klientów z obsługi. Dzięki platformom CRM takim jak Bitrix24 możliwe jest pełne przeprowadzenie klienta przez proces zakupowy, synchronizacja statusów zamówienia z przesyłkami kurierskimi, a w ostateczności także skuteczne odpowiadanie na ewentualne reklamacje. CRM przynosi także ewidentne korzyści dla załogi poprzez skrócenie procesu sprzedażowego i jego uproszczenie. Brak konieczności przełączania się pomiędzy narzędziami, poszukiwania korespondencji czy też danych kontaktowych sprawia, że w tym samym czasie łatwiej i szybciej obsłużymy więcej konsumentów.

Dla właściciela czy osób nadzorujących biznes CRM stanowi świetne narzędzie analityczne pozwalające ocenić wydajność i efektywność pracy oraz zapewniające możliwość generowania szczegółowych raportów. Dzięki niemu możliwe będzie uporządkowanie procesów biznesowych. Mając CRM i odpowiednio wypracowane procedury nagła nieobecność jednego z pracowników nie spowoduje, że nie będziemy wiedzieli co dzieje się w firmie, czy w poszczególnych zamówieniach.

Bitrix24 – jakie narzędzia powinien oferować dobry CRM dla e-commerce?

Korzyści, jakie oferuje system CRM, jest wielei każdy, kto prowadzi sklep internetowy, łatwo je dostrzeże. Pozostaje jednak pytanie. Jaką platformę wybrać, aby cieszyć się dużymi możliwościami o dobrym stosunku ceny do jakości? Jednym z systemów, na który warto zwrócić uwagę jest Bitrix24. Oferuje on podstawowe funkcjonalności całkowicie za darmo. Co ciekawe, Bitrix24 to dobry wybór nie tylko dla doświadczonych sprzedawców, ale też tych, którzy dopiero planują otworzyć swój biznes w sieci.

Kreator sklepu w Bitrix24

Bitrix24 oferuje tworzenie stron internetowych i sklepów za pomocą szybkich szablonów. To może być doskonała propozycja na przykład dla lokalnej gastronomii, która musi natychmiast przejść na świadczenie usług online. To również świetna okazja do rozkręcenia małego biznesu i wykorzystania potencjału sieci. Można od razu ruszyć z biznesem na platformie gotowej do dalszych poczynań, mogącej rosnąć razem z naszym przedsiębiorstwem. Warto zaznaczyć, że Bitrix24 to światowe narzędzie, z którego korzysta już ponad 8 milionów organizacji na całym świecie. Tak duża społeczność sprawia, że usługa jest stale rozwijana i wspiera wszelkie bieżące trendy. Swoją przygodę z Bitrix24 możecie rozpocząć tutaj.

Czym powinien cechować się zatem dobry CRM? Przede wszystkim powinien scalać każdą formę komunikacji – obsługiwać wiadomości e-mail, wiadomości z serwisów społecznościowych, komunikację z czatu na stronie i innych miejsc w sieci. Oprócz komunikacji internetowej zintegrowana powinna być komunikacja telefoniczna. W systemie powinny być logowane wszystkie zdarzenia w sposób zautomatyzowany i połączone z konkretnym klientem. Gdy sprawdzimy historię relacji z klientem, powinniśmy wiedzieć, że wysłał on do nas e-mail, a później do niego oddzwoniliśmy. CRM ma być naszym centrum komunikacji.

Centrum kontaktów w Bitrix24

CRM powinien zapewnić nam też gotowe formularze internetowe oraz e-mail ułatwiając i automatyzując procesy zakupowe, oraz kontakt z klientem. Po prostej personalizacji powinniśmy móc wysyłać w pełni profesjonalne maile potwierdzające kontakt, odpowiadające na zapytania, czy umieszczające klienta w kolejce w oczekiwaniu na wsparcie. Dzięki szablonom i automatyzacji wiele pracy spoczywającej do tej pory na pracownikach w naszym e-sklepie zostanie zautomatyzowana, a oni sami będą mogli skupić się na kluczowych zadaniach.

System CRM powinien być przystępny, intuicyjny i dostępny wszędzie. Tu znów warto spojrzeć na to, co oferuje Bitrix24. Dostęp do systemu jest możliwy z poziomu przeglądarki, dedykowanej aplikacji dla systemu Windows, Mac, a także urządzeń mobilnych. Możemy być w kontakcie z klientem zawsze, zawsze możemy też trzymać rękę na pulsie. To szczególnie istotne dla małych biznesów, nawet tych jednoosobowych, które dzięki CRM mogą schować całą firmę w jednej kieszeni i działać równie profesjonalnie co najwięksi gracze na rynku. Dobry kontakt z klientem to podstawa budowania marki.

Integracje w CRM to kolejny istotny punkt, na który warto zwrócić uwagę podczas podejmowania decyzji. Dzięki ich dostępności, bez problemu zintegrujemy system z firmami kurierskimi, z naszymi dokumentami, z klientami VoiP, bramkami SMS, systemami do mailingu czy systemem ERP i magazynem, a także platformami zakupowymi i naszym sklepem internetowym. To właśnie ten element, który daje przewagę systemom CRM globalnym i z dużą społecznością. Dzięki temu jest duża szansa, że system będzie gotowy na wszystkie nasze wymagania, a jego wdrożenie w firmie nie nastręczy problemów. Pozostaje też kwestia API, które pozwoli naszemu informatykowi czy firmie przeprowadzającej wdrożenie przygotować spersonalizowane rozwiązania.

Wolność wyboru i możliwość dostosowania narzędzia do swoich potrzeb to kluczowa cecha od strony technicznej. Przytaczany tutaj Bitrix24 jest dostępny zarówno w Chmurze, jak i On-Premise. Możemy więc korzystać z rozwiązania chmurowego lub też zainstalować narzędzie na własnym serwerze z dostępem do kodu źródłowego i w pełni dostosowywać go do swoich potrzeb. Więcej szczegółów sprawdzicie tutaj.

CRM – pozwoli Tobie lepiej spojrzeć na biznes, a klienci poczują się docenieni

Decydując się na dobry, zaawansowany system CRM jesteśmy w stanie całkowicie odmienić sposób prowadzenia naszego sklepu internetowego. Korzystając z odpowiednich narzędzi, będziemy gotowi na każdą sytuację. W jednym miejscu mamy podgląd na wszelkie relacje z klientami oraz szereg narzędzi do prowadzenia tych relacji. W dodatku łatwo prześledzimy to, jak funkcjonuje nasz biznes, znajdziemy słabe punkty w lejku sprzedażowym i dopilnujemy tego, aby wszyscy klienci byli usatysfakcjonowani.