Światło i cień ludzkim okiem. Czym jest ray tracing?

Powstają coraz lepsze rozwiązania dla graczy poszukujących estetyki na wysokim poziomie. Ray tracing jest jedną z takich technik.

Chociaż ray tracing od dawna funkcjonuje w branży filmowej, zrozumienie czym jest, może sprawiać pewne problemy - zwłaszcza jeśli chodzi o gry wideo. Zasadniczo jest to technika, która sprawia, że światło zachowuje się na ekranie jak w rzeczywistości. Chodzi o to, aby gry były bardziej realistyczne i wciągające. Czy światło odbijające się od przedmiotów w naturalny sposób nie jest urzekające? Perspektywa braku widocznej granicy między rzeczywistością a fantazją jest bez wątpienia atrakcyjna. Ray tracing działa przy użyciu algorytmu, który śledzi wiązki światła. Kiedy światło dociera do obiektu lub powierzchni, algorytm oblicza sposób, w jaki promień wchodzi z nią w interakcję oraz sposób, w jaki oddziałuje z innymi promieniami światła odbijającymi się od różnych powierzchni. Chodzi o to, aby naśladować sposób, w jaki ludzkie oko przetwarza światło i cienie w czasie rzeczywistym. To właśnie sprawia, że wyglądają tak realistycznie.

Ray tracing daje imponujący efekt, jednak może być dość obciążający dla GPU, ponieważ śledzenie dużej liczby promieni świetlnych wymaga ogromnej mocy obliczeniowej i dużej ilości energii. Dlatego większość gier wideo zazwyczaj korzysta z tradycyjnej rasteryzacji, która jest znacznie szybsza i nie zużywa tak wielu zasobów. Nawet gry obsługujące ray tracing zwykle polegają na rasteryzacji w przypadku ogromnej większości elementów wizualnych, stosując najnowocześniejsze efekty świetlne tylko w przypadku kilku kluczowych funkcji.

Rasteryzacja – co to jest?

Rasteryzacja to tradycyjny sposób renderowania większości gier wideo. Mówiąc najprościej, jest to proces, w którym GPU tworzy z wielokątów scenę 3D. Po ustawieniu sceny wielokąty są przekształcane w piksele 2D, a następnie dostrajane za pomocą cieniowania, oświetlenia, kolorów i tekstur. Jedynym ograniczeniem rasteryzacji są niedokładne efekty oświetlenia. Ta technika nie może do końca śledzić światła i obliczać, w jaki sposób powinno uderzać w wirtualne obiekty, tak jak robi to ray tracing, zmuszając programistów do włożenia dużo pracy w „fałszywe” oświetlenie i związane z nim efekty. Właśnie wtedy w niektórych grach pojawia się ray tracing, jednak liczba klatek na sekundę spada, gdy nawet ograniczone jego funkcje zaczynają działać. Właśnie dlatego rozwój ray tracingu szedł w parze z nowymi technologiami zwiększania próbkowania obrazu, które pomagają zmniejszyć obciążenie karty graficznej, zwiększając wydajność.

Co to jest DLSS i FSR?

DLSS to skrót od Deep Learning Super Sampling firmy Nvidia. Ta technologia działa, renderując grę wideo w niższej rozdzielczości, a następnie skalując te klatki do wybranej rozdzielczości, wykorzystując sztuczną inteligencję i dane czasowe z wielu klatek, aby wypełnić puste miejsca. Chodzi o to, aby obraz był tak ostry, jak to tylko możliwe, bez poświęcania wydajności. Więc co ta technologia ma wspólnego z ray tracingiem? Ma przyspieszyć działanie ray tracingu. Ponieważ obciąża on procesor graficzny, wydajność większości gier spada poniżej 60 klatek na sekundę. DLSS pomaga poprawić ray tracing, odciążając GPU.

FSR to skrót od FidelityFX Super Resolution i jest rozwiązaniem skalującym AMD. Podobnie jak DLSS Nvidii, FSR obniża rozdzielczość Twojej gry, a następnie wykorzystuje „przestrzenną” technikę skalowania, aby pokazać grę w pełnej, wybranej rozdzielczości. Innymi słowy, Twoja gra będzie wyglądać tak, jakby działała w wyższej rozdzielczości, niż ma to miejsce w rzeczywistości. FSR jest jednak nieco inny niż DLSS. Po pierwsze, działa z różnymi generacjami procesorów graficznych, w tym z kartami GeForce firmy Nvidia. Kod źródłowy jest darmowy dla programistów. Skalowanie przestrzenne FSR zapewnia bardziej zauważalny wpływ na jakość wizualną niż DLSS, jeśli włączysz je do szybszych opcji wydajności. Jednak oba rozwiązania działają bardzo dobrze, gdy są ustawione na Quality lub Ultra Quality, szczególnie na wypełnionych pikselami wyświetlaczach 1440p lub 4K.

Ray tracing bardzo obniża wydajność, gdyż wymaga od sprzętu większej mocy obliczeniowej. Liczba klatek na sekundę bardzo spada podczas jego używania, nawet w przypadku najmocniejszych kart graficznych. Mało też jest gier, które obsługują ray tracing. Jeżeli jednak zależy Ci na wrażeniach wizualnych i masz odpowiednią kartę graficzną, koniecznie wypróbuj tę technikę.

