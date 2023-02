Światowej klasy sprzęt w promocji na Amazon - taniej go nie znajdziesz

Amerykańskie przedsiębiorstwo zaskoczyło nas sporymi promocjami już niejednokrotnie. Tym razem, dotyczy ona sprzętu AGD, który gości w wielu polskich domach. Taniej niż na Amazon go nie znajdziesz! Uwaga, promocja nie potrwa długo.

Amazon Prime Day nie był jedyną okazją do świetnych zniżek. Niewiele osób wie, że na platformie pojawiają się cykliczne promocje, takie jak m.in. Okazje Dnia. Wśród najgorętszych ofert znaleźliśmy dotychczas choćby urządzenia Smart Home, czy sprzęty od znanych marek (w tym Xiaomi, Philips ale i nie tylko). Przeglądając sklep internetowy Amazon natrafiliśmy na produkt, którego cena może zaskoczyć.

Philips Seria 2000 HU4816/10

Holenderskie przedsiębiorstwo zyskuje uznanie na arenie międzynarodowej już od 1892 roku, kiedy to rozpoczęło produkcję żarówek oraz elektroniki. Na ten moment jest to jedna z czołowych marek, o czym dowodzi m.in. znalezienie się na liście Interbrand „Best Global Brands” . Nie sposób zaprzeczyć sporej popularności, Philips zna niemal każdy. Poza elektroniką, w swojej ofercie posiada również AGD, a w tym nawilżacze powietrza. Ich popularyzacja wynika natomiast z rosnącej świadomości, komfortu ale przede wszystkim troski o zdrowie. Zbyt suche powietrze, które najczęściej dokucza nam w okresie grzewczym może nieść za sobą wiele konsekwencji. Nie dziwne więc, że coraz częściej decydujemy się na tego typu rozwiązania. Na platformie Amazon znaleźliśmy jeden z kultowych modeli, a mianowicie HU4816/10 z serii 2000. Współczynnik nawilżania wynosi aż 300 ml/h, a utrzymanie najwyższej wydajności będzie możliwe w pomieszczeniach/mieszkaniach do 44 m2. Dzięki NanoCloud, urządzenie wytwarza mgiełkę, a nawilżenie nie prowadzi do skraplania i plam.

Szczegółowe parametry:

Naturalny proces parowania NanoCloud zapewnia czystszą mgiełkę niż nawilżacze ultradźwiękowe bez podgrzewania wody - 99% mniej zarazków niż wiodące nawilżacze ultradźwiękowe*

Do 26 godzin między napełnieniami w trybie automatycznym, trybie snu i trybie zegara — do 300 ml/h w pomieszczeniach o 44 m² - cichy nawilżacz do sypialni lub nawilżacz dla niemowląt

Unikaj mokrych plam, białych śladów i zanieczyszczeń: dzięki technologii NanoCloud po odparowaniu wody mgiełka staje się niewidoczna, a mniejsze cząsteczki mają ograniczoną zdolność przenoszenia bakterii w powietrzu

Łatwy w użyciu: wybierz z 3 ustawień wilgotności, a nawilżacz powietrza włączy się i wyłączy automatycznie - wyłączanie po opróżnieniu - odłączany zbiornik do łatwego napełniania i czyszczenia

Co znajduje się w pudełku: nawilżacz powietrza, filtr nawilżający