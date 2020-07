Światowy Dzień Emoji, a z tej okazji 1000 bezpłatnych SMS-ów od T-Mobile

Z okazji Światowego Dnia Emoji klienci T-Mobile na kartę i MIX mogą skorzystać z 1000 bezpłatnych SMS-ów. Promocja potrwa przez trzy dni. Szczegóły promocji znajdują się poniżej.

Jak najlepiej wyrazić swoje uczucia i emocje w konwersacji online? Oczywiście za pomocą Emoji. Sieć komórkowa T-Mobile doskonale zdaje sobie z tego sprawę i z okazji Światowego Dnia Emoji udostępnia użytkownikom gigantyczny pakiet - 1000 bezpłatnych SMS-ów do wykorzystania do wszystkich sieci w kraju przez trzy dni. Promocja będzie aktywna od 17 do 19 lipca do końca dnia. Z usługi można skorzystać jednokrotnie.

Najnowsza promocja T-Mobile skierowana jest do użytkowników usług na kartę i MIX. Aktywacja pakietu nie wymaga spełnienia żadnych dodatkowych kryteriów. Wystarczy jedynie wysłać SMS-a o treści: TAK na numer:

80401 – użytkownicy T-Mobile na kartę,

– użytkownicy T-Mobile na kartę, 80404 – abonenci MIX.

