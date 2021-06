Świetna oferta Lidla: robot sprzątający w super niskiej cenie!

W poniedziałkowej ofercie sklepu Lidl pojawił się robot sprzątający w bardzo atrakcyjnej cenie. Zobacz, jak prezentuje się odkurzacz automatyczny i ile kosztuje.

W ofercie Lidla znajdziemy wiele ciekawych urządzeń, w tym roboty sprzątające, które w ostatnim czasie cieszą się ogromną popularnością. Tym razem możemy zdecydować się na model odkurzacza automatycznego marki SilverCrest, który kosztuje tylko 499 zł - to bardzo przystępna cena jeśli chodzi o tego rodzaju sprzęt. Jeśli myśleliście o zakupie robota sprzątającego, to jest ku temu dobra okazja. Urządzenie można kupić w sklepie Lidl Online - przejdź do oferty.

Czym charakteryzuje się robot sprzątający z Lidla?

robot sprzątający zapewni wygodne czyszczenie również trudno dostępnych miejsc

6 trybów czyszczenia: Auto – czyszczenie losowe; Spiralny – czyszczenie po spirali; Kąty – czyszczenie po obwodzie pomieszczenia; Zaplanowany – czyszczenie z wcześniej ustawionym czasem rozpoczęcia; Max – zwiększona siła ssąca; Powrót – automatyczny powrót do stacji ładowania

możliwość programowania pilotem

łatwy do opróżnienia pojemnik na kurz

2 boczne szczotki zapewniają wydajne czyszczenie

10 czujników antykolizyjnych i 3 czujniki chroniące przed upadkiem

wyświetlacz z elementami obsługi LED

w zestawie: 1 stacja ładowania; 1 kabel zasilający; 1 pilot (bez baterii); 2 zapasowe szczotki boczne; 1 szczotka czyszcząca; 1 zapasowy filtr; instrukcja obsługi

zintegrowany akumulator litowo-jonowy (2400 mAh, 14,4 V) zapewniający pracę do 90 minut

moc: 20 W

moc ssąca: 0,8 kPa

tryb Max: 1,2 kPa

pojemność pojemnika na kurz: 0,3 l

wyjątkowo cichy: <68 dB podczas pracy, <78 dB w trybie Max

