Świetna okazja, by taniej kupić smartfony realme - ceny zaskakują!

Szukasz niedrogiego, ale porządnego smartfona? realme przygotowało świetne propozycje, dzięki którym model realme 7 i realme 8 Pro możesz kupić jeszcze taniej niż zwykle.

Jeśli nie lubicie przepłacać i szukacie najtańszych rozwiązań, a szczególnie jeśli chodzi o smartfony, to warto zwrócić uwagę na kilka ciekawych promocji realme na Allegro. Proponowane ceny są naprawdę atrakcyjne i raczej nie znajdziecie tańszych opcji. Zobaczcie, jak skorzystać z promocyjnych ofert i ile można zaoszczędzić, decydując się na telefon realme.

realme 7 w obniżonej cenie

Cena promocyjna: 699 zł

Cena premierowa: 899 zł

realme 7 6/64 GB w kolorze Mist Blue (niebieski) to ciekawa alternatywa dla tych, którym nie odpowiada wzornictwo realme 8. Urządzenie jest wyposażone w wydajny procesor MediaTek G95, wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 6,5 cala i 90 Hz częstotliwości odświeżania, a także w 48 Mp aparat główny.

Ciekawostką jest, że do końca czerwca realme 7 na pewno otrzyma Androida 11.

Płacisz tylko 699 zł, decydują się na zakup przez Allegro w oficjalnym sklepie partnerskim realme - przejdź do oferty.

O samym telefonie więcej przeczytacie tutaj.

Promocyjna oferta realme 7 + Watch S

Cena promocyjna: 899 zł

Cena premierowa: 1298 zł (899 zł + 399 zł)

Jeśli sam telefon to dla Was za mało możecie skorzystać z innej bardzo atrakcyjnej oferty - realme 7 6/64 GB w kolorze Mist Blue (niebieski) jest dostępny za 899 zł w zestawie z realme Watch S. Raczej ciężko znaleźć lepszą ofertę, nawet polując na promocje każdego urządzenia oddzielnie.

Aby skorzystać z oferty należy przejść do oficjalnego sklepu realme na Allegro i tam dokonać zakupu - przejdź do oferty.

Promocja trwa tylko do 6 czerwca.

Smartwatch realme Watch S został wyposażony w 3-osiowy akcelerometr, czujnik tętna, czujnik światłoczuły, czujniki wykrywające użytkowanie oraz rotacyjny silnik wibracyjny. Posiada wydajną baterię, która wystarcza na ok 15 dni.

realme 8 Pro z kuponem na 100 zł

Cena promocyjna: 1099 zł

Cena premierowa: 1199 zł

W promocyjnej ofercie pojawił się także smartfon realme 8 Pro w kolorze czarnym (z napisem/bez napisu), którego możemy kupić taniej o 100 zł, czyli za 1099 zł. To interesująca oferta, uwzględniając fakt, że realme 8 Pro to nowy model z kwietnia 2021. Model wyróżnia aparat 108 MP, sAMOLED oraz nowy Android 11 z realme UI 2.0 out of the box - więcej na temat tego modelu przeczytacie w naszej recenzji.

Aby wykorzystać kupon promocyjny na Allegro, należy:

Na stronie aukcji kliknąć w kupon 100 zł, aby go aktywować (ODBIERZ KUPON) – widoczny dobrze na karcie produktu, w części dolnej W koszyku kliknąć w „Dostawa i płatność” Na samym dole strony w części „Płać mniej” dostępny jest kupon 100 zł. Wystarczy go kliknąć, aby obniżyć cenę smartfona o 100 zł do 1099 zł.

Przejdź do oferty: realme 8 Pro z napisem, realme 8 Pro bez napisu

Promocja trwa tylko do 14 czerwca.