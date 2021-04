Świetna okazja - telewizor LG 65UN81003LB LED 4K tańszy o 700 zł!

Planujesz kupić duży telewizor do 3000 zł? W Media Expert pojawiła się taka okazja- sprawdź 65-calowy telewizor LG LED z 4K.

Decydując się na zakup nowego telewizora, warto skorzystać z promocji lub kodów rabatowych, które oferowane są przez sklepy z elektroniką. To szansa, aby nie przepłacać i sporo zaoszczędzić. W Media Expert możecie jeszcze przez kilka dni skorzystać z promocji na telewizor LG 65UN81003LB, który został przeceniony z 3 499 zł na 2 799 zł - to obecnie najniższa cena na rynku. Dodatkowo, jeśli zdecydujecie się na płatność ratalną ( 93.30zł x 30 rat 0 % RRSO ), to kolejne pół roku otrzymacie gratis.

Czym charakteryzuje się LG 65UN81003LB LED?

Ekran: 65", UHD/4K, 3840 x 2160px

Smart TV: Tak

Android TV: Nie

Dla graczy: Tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50Hz

Technologia HDR (High Dynamic Range): Tak

Złącza: HDMI x4, USB x2

Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB

Kolor obudowy: Szary

