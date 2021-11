Świetna okazja w Lidlu! Robot sprzątający z funkcją mopowania w ekstra cenie

W sklepie Lidl w ofercie pojawił się robot sprzątający Blaupunkt w atrakcyjnej cenie. Jak się prezentuje i jakie funkcje posiada?

W ofercie Lidla znajdziemy wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu - tym razem do kupienia jest robot sprzątający z funkcją mopowania marki Blaupunkt, który kosztuje tylko 859 zł (przejdź do sklepu). Czym się charakteryzuje?

Cechy produktu

wydajny odkurzacz, z elektrycznie sterowanymi akcesoriami do mopowania

prosta obsługa za pomocą tylko jednego przycisku - start & kontrola mocy ssania, niska-średnia-wysoka, + funkcja Turbo-Boost

wyjątkowo płaski (7,6 cm), co pozwala na dokładne czyszczenie pod meblami i łóżkami

wyposażony w bezszczotkowy silnik "BLDC" zapewniający długą żywotność i wysoką moc ssania (1800 Pa).

zapewnia lekkie odkurzanie

wyposażony z duży pojemnik na brud (600 ml)

mocny silnik litowo-jonowy: odkurzanie aż do 100 min (180m²)

obrotowa szczotka ssąca w kształcie litery V idealna do odkurzania dywanów, twardych podług i zwierzęcej sierści

stacja ładująca uruchamia automatyczną funkcję czyszczenia "Ładowanie i wznowienie", po utworzeniu planu czyszczenia

obrotów boczne szczotki idealne do czyszczenia kątów i brzegów oraz w wyposażone w filtr HEPA pozwalający na złapanie nawet również najmniejszych drobinek kurzu

utwórz indywidualny plan czyszczenia i obsługuj XPro wygodnie przez pilota

czujnik schodów

wymiary: średnica: 33 cm; wysokość: 7.6 cm

waga: ok. 2,7kg

