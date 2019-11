Świetna promocja. Klasyczny Heroes of Might and Magic 3: Complete za 9,99 zł

Jeśli ekscytujemy się promocją gry, która ma już ponad 20 lat, to nie może to być byle jaka gra. To prawdziwy klasyk - Heroes of Might and Magic 3 w wersji Complete, czyli z kultowymi dodatkami.

Heroes of Might and Magic 3 to dla większości polskich graczy świętość. Przebijająca o lata świetlne wcale nie gorzej wspominanego nad Wisłą Gothica. I nie bez powodu, bo to gra naprawdę kultowa, przy której wielu z nas spędziło co najmniej setki godzin. Bo któż nie zna syndromu jeszcze jednej tury?

Gra pojawiła się na rynku w lutym 1999 roku i do dzisiaj, mimu wielu prób, nie doczekała się godnego następcy. Dla osób, która jakimś cudem nie miały okazji zagrać w Herosów, krótkie wyjaśnienie. Mówimy tutaj o grze z gatunku strategii turowych, która składa się z czterech głównych elementów. Pierwszy to eksplorowanie mapy, drugim jest rozbudowa zamku (a później zamków), trzeci to bitwy, a jako ostatni możemy zaliczyć rozwój bohaterów, delikatnie nawiązujący do gier RPG. Grać możemy w gotowe kampanie, pojedyncze scenariusze, albo wieloosobowo. Zarówno w sieci oraz w trybie tzw. gorącego krzesła. Swoje tury na zmianę rozgrywamy my oraz nasi znajomi, korzystając z tego samego komputera. W zasadzie jak w dobrej grze planszowej.

Edycja Complete zawiera dwa duże dodatki do gry - Armageddon’s Blade i The Shadow of Death oraz pozwala na zapisywanie stanu gry w chmurze. Ważną cechą gry są również wymagania sprzętowe - procesor z zegarem 1 GHz, 256 MB pamięci RAM, karta graficzna zgodna z DirectX 9 oraz 959 MB wolnego miejsca na dysku. To oznacza, że uruchomimy ją niemal na wszystkim, a nie bez znaczenia jest również kompatybilność z Windowsem 10.

Gra jest dostępna w serwisie GOG w cenie 9,99 zł zamiast standardowych 38,98 zł i w polskiej wersji językowej.

Warto też dodać, że wersja Complete to nie jest odświeżona edycja gry Heroes of Might & Magic 3: HD Edition, która kosztuje 59,80 zł. Oznacza to gorszą oprawę graficzną (choć tu zdania są podzielone), choć Heroes 3 nadal wygląda bardzo dobrze. Bardziej może boleć brak obsługi wysokich rozdzielczości, ale na to gorąco polecam pobranie dowolnego moda dodającego obsługę wysokich rozdzielczości.

Nie wiem jak Wy, ale ja już kupiłem swoją kopię.