Świetna promocja na telewizor Sony LED KD-65X7056 - 1000 taniej!

Sklep Media Expert przygotował atrakcyjną promocję, w której telewizor Sony KD-65X7056 został przeceniony o 1000 zł! Zobacz, jak się prezentuje i czy warto zdecydować się na zakup.

Chcesz kupić duży i nowoczesny telewizor do 3000 zł? Jeśli tak, to warto przyjrzeć się promocji na telewizor Sony LED KD-65X7056 w Media Expert. Urządzenie kosztuje teraz 2999 zł, czyli o 1000 zł mniej niż wcześnie. Obecnie to najniższa cena na rynku. Do tego, decydując się na opłatę w ratach (30 rat 0%), otrzymasz pół roku gratis.

Czym charakteryzuje się Sony LED KD-65X7056?

Ekran: 65", UHD/4K, 3840 x 2160px

Smart TV: Tak

Android TV: Nie

Dla graczy: Nie

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz

Technologia HDR (High Dynamic Range): Tak

Złącza: HDMI x3, USB x3

Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Nagrywanie na USB

Funkcje poprawy obrazu: 4K X-Reality PRO, Dynamiczne zwiększanie kontrastu, Live Colour, Triluminos Display, Wygaszanie klatek

System dźwięku przestrzennego: Cyfrowy dźwięk przestrzenny DTS, S-Force Front Surround

Kolor obudowy: Czarny

Szczegóły oferty na www.mediaexpert.pl

