Świetna strategia za darmo w Epic Games Store. Coś dla fanów taktyki

Możemy już odbierać kolejną darmową grę od Epic Games Store. Tym razem za darmo odbierzemy świetną strategię.

Jesteśmy już prawie na półmetku wielkiego rozdawnictwa Epic Games Store. Do tej pory otrzymaliśmy 7 z 15 darmowych gier, jakie sklep przygotował dla nas w tym roku. Do jutra, do godziny 17:00 możemy za darmo odebrać Mutant Year Zero: Road to Eden.

Mutant Year Zero: Road to Eden

Mutant Year Zero: Road to Eden to gra strategiczna, w której kluczową rolę odgrywa taktyczna walka turowa. Fabuła przenosi nas do post-apokaliptycznego świata, w którym kryzys gospodarczy oraz napięcia między wielkimi mocarstwami doprowadziły do wojny nuklearnej. Władzę nad planetą przejęły mutanty i zwierzęta. Podczas rozgrywki pokierujemy dość osobliwym oddziałem, w skład którego wchodzą m.in. wredny kaczor Dux oraz dzik Bormin. Walka w grze inspirowana jest mocno serią XCOM. Do ochrony możemy korzystać z elementów otoczenia. Centrum gry jest tzw. Arka. To tutaj pomiędzy misjami będziemy mogli dokupić lub zmodyfikować uzbrojenie oraz przygotować drużynę do kolejnego zadania. Gra jest skierowana do pojedynczego gracza. Ukończenie kampanii fabularnej, wg. serwisu How Long To Beat zajmuje około 17 godzin.

