Świetne promocje na akcesoria gamingowe dla graczy. Skorzystaj!

Akcją objęte są myszki gamingowe, klawiatury i fotele popularnego producenta.

Marka Mad Dog to wszystko, czego tylko może potrzebować najbardziej wymagający gracz. Dzięki ofercie Media Expert można kupić świetny sprzęt znacznie taniej - promocja jest ograniczona czasowo, więc dobrze się pośpieszyć! Oto kilka wybranych propozycji.

MAD DOG GM905

MAD DOG GM905 została wyposażona w nowoczesny sensor Pixart 3389, ergonomiczny kształt, który gwarantuje komfort użytkowania oraz obecność wymiennych modułów z klawiszami funkcyjnymi, idealnymi do gry. Dzięki modularnej budowie można dopasować myszkę do ulubionego typu gry. Zwraca także uwagę na obecność przełączników typu Omron, które gwarantują żywotność aż do 50 mln kliknięć. Zaletą jest również funkcjonalne podświetlenie, przydatne podczas grania w ciemniejszym miejscu.

Cena w promocji: 199 zł.

MAD DOG GM305

MAD DOG GM305 cechuje wyjątkowo ergonomiczny kształt, szybkość reagowania i solidna jakość wykonania. Posiada precyzyjny sensor optyczny Avago 5050 o czułości maksymalnej 3200 DPI. Jego rozdzielczość można dopasować do własnych preferencji korzystając z 4 predefiniowanych poziomów 800, 1200, 2400 oraz 3200 DPI. Dzięki wyjątkowo przydatnemu podświetleniu LED RGB jej opływowy kształt w dominującym czarnym kolorze nabierze dodatkowego charakteru.

Cena w promocji: 79,99 zł.

MAD DOG GK950 Brown Kailh RGB

MAD DOG GK950 Brown Kailh RGB to nowoczesny model klawiatury, wyposażony w przełączniki mechaniczne Kailh BROWN, które zostały stworzone z myślą o gamingu. Dla większej wygody użytkownika dodano także klawisze multimedialne. Przełączniki charakteryzują się wyraźnym, ale płynnym i precyzyjnym skokiem, a także błyskawiczną reakcją na zadaną akcję. Dzięki żywotności do 50 mln kliknięć będą służyć przez lata. Wszystkie skomplikowane operacje łatwo wykonasz za pomocą zdefiniowanych przez siebie makr, które możesz przypisać do 6 specjalnie wydzielonych klawiszy.

Cena w promocji: 299,99 zł.

MAD DOG GK500

MAD DOG GK500 to w pełni metalowa obudowa, sekcja 12 klawiszy obsługujących funkcje multimedialne, a także bardzo oryginalny kształt.

Cena w promocji: 79,99 zł.

MAD DOG GH800W

MAD DOG GH800W to słuchawki gamingowe z funkcją dźwięku przestrzennego 7.1. Lekka, wytrzymała konstrukcja z regulowanym pałąkiem oraz miękkimi poduszkami zapewnia doskonałe dopasowanie oraz wysoki komfort użytkowania. Spośród innych szczególnie wyróżnia je wielokolorowe oświetlenie RGB.

Cena w promocji: 299,99 zł.

MAD DOG GCH900

MAD DOG GCH900 to ergonomiczny zagłówek i regulowany odcinek lędźwiowy pomogą doskonale ustabilizować Twoją pozycję i uchronić kręgosłup przed przemęczeniem w trakcie wielogodzinnego grania. Duże kółka zapewnią Ci mobilność, a gdy zechcesz odpocząć, możesz odchylić oparcie aż do 160° - idealne na krótką regenerującą drzemkę.

Cena w promocji: 1249,99 zł.