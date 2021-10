Świetne promocje na książki w Empiku - ebooki i audiobooki do -60%!

W sklepie Empik rozpoczęły się Wirtualne Targi Książki i z tej okazji trwa świetna promocja na ebooki i audiobooki - zobaczcie, jakie książki warto kupić taniej.

Wirtualne Targi Książki w Empiku to idealna okazja, aby taniej kupić wybrane ebooki i audiobooki. Rabaty na książki trwają od 13 do 26 października lub do wyczerpania zapasów. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Sami zobaczcie.

Remigiusz Mróz Wybaczam ci

Wydawnictwo: Czwarta Strona

Liczba stron: 308

Rozmiar: 0,9 MB

Data premiery: 2021-07-14

Cena promocyjna: 22,90 zł

Zobacz również:

Anna Gacek Ekstaza. Lata 90. Początek

Wydawnictwo: Wydawnictwo Marginesy

Liczba stron: 277

Rozmiar: 13,3 MB

Data premiery: 2021-09-15

Cena promocyjna: 32,90 zł

Sarah J. Maas Dwór cierni i róż. Tom 1

Wydawnictwo: Uroboros

Seria: Dwór cierni i róż

Liczba stron: 452

Rozmiar: 2,4 MB

Data premiery: 2016-04-13

Cena promocyjna: 19,90 zł

Walter Isaacson Steve Jobs

Wydawnictwo: Wydawnictwo Insignis

Liczba stron: 736

Rozmiar: 4,5 MB

Data premiery: 2011-12-22

Cena promocyjna: 31,90 zł

Ali Smith Jesień

Wydawnictwo: Wydawnictwo W.A.B.

Liczba stron: 125

Rozmiar: 4,8 MB

Data premiery: 2020-09-03

Cena promocyjna: 27,90 zł

Stephen King Bastion

Wydawnictwo: Wydawnictwo Albatros

Liczba stron: 1234

Rozmiar: 1,4 MB

Data premiery: 2018-09-19

Cena promocyjna: 28,90 zł

