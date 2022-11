Świetne promocje na smartwatche jeszcze przed Black Friday! Znaleźliśmy najlepsze oferty

Promocyjne szaleństwo zaczęło się już na kilkanaście dni przed Black Friday. Sprawdzamy jakie smartwatche już teraz możemy kupić w świetnych cenach.

Smartwatche z roku na rok stają się coraz popularniejszym akcesorium nie tylko dla zapalonych sportowców. Dzięki nim możemy dokładnie mierzyć nasze treningi oraz inne formy aktywności fizycznej, ale pomagają one również w codziennych czynnościach. Czy to przypominanie o chwili przerwy od siedzenia, czy też mierzenie naszych funkcji życiowych albo wygodne odczytywanie powiadomień ze smartfony - ich możliwości przemawiają do coraz większej liczby zadowolonych użytkowników.

Ze względu na to jesteśmy przekonani, że to właśnie smartwatche będą jednymi z najpopularniejszych produktów kupowanych w czasie tegorocznego Black Friday. Nie dość, że jest to idealny prezent na święta, to jeszcze duże przeceny mogą przekonać niezdecydowane osoby do kupienia tego akcesorium dla siebie! Ze względu na to już w Black Friday, który wypada w tym roku 25 listopada, warto zainteresować się kupnem smartwatcha.

Aby pomóc w wyborze i znalezieniu najlepszych ofert, w tym artykule przedstawiamy najlepsze oferty znalezione jeszcze przed samym Black Friday. Oferty przedstawione są od najtańszych do najdroższych - dzięki temu każdy znajdzie propozycję idealną dla siebie. Będziemy też aktualizować ten post aby upewnić się, że zawsze dostępne są najlepsze aktualne oferty - zarówno przed Black Friday, jak i w jego trakcie.

Najlepsze promocje na smartwatche przed Black Friday 2022

Lenovo Carme 2 Czarny

Lenovo Carme 2 to świetny smartwatch na początek. Ma on w zanadrzu wiele podstawowych funkcji - liczenie kroków, śledzenie aktywności i monitorowanie snu, Dzięki niemu przekonacie się, że smartwatche mogą być idealnym dodatkiem.

Cena: 149,99 zł 89,99 zł.

Amazfit GTS 3

Nowa propozycja od Amazfit to idealny partner każdego zapalonego sportowca. Zegarek daje nam możliwość śledzenia aż 150 trybów treningowych, do tego wyposażony jest w wiele czujników, GPS oraz wiele opcji personalizacji.

Cena: 599 zł 549 zł.

Huawei Watch GT 2 Sport 46 mm

Świetny smartwatch od Huawei w sportowym stylu. Jeśli zależy Wam na sporym zegarku z dużymi możliwościami śledzenia aktywności fizycznej, a także dobrze wpisującym się w ekosystem Huawei, Watch GT 2 Sport to świetny wybór, który będzie idealnym kompanem treningu.

Cena: 599 zł 549 zł.

Amazfit T-Rex 2

Amazfit T-Rex 2 to idealna propozycja dla osób szukających wytrzymałego, outdoorowego smartwatcha z systemem GPS. Propozycja od Amazit wytrzyma najbardziej nawet ekstremalne warunki i pozwoli nam na mierzenie swoich sportowych wyczynów przy każdej pogodzie.

Cena: 1199 zł 999 zł.

Huawei Watch GT 3 Pro 43mm Classic

Klasyczny wygląd, skórzany pasek i duże możliwości? Tym właśnie może pochwalić się Huawei Watch GT 3 Pro, obok którego w najnowszej promocji trudno przejść obojętnie.

Cena: 1199 zł 1099 zł.

Samsung Galaxy Watch 5 LTE 40 mm

Galaxy Watch 5 od Samsunga to kwintesencja możliwości smartwatcha. Świetne oprogramowanie, rozległa funkcjonalność i idealna współpraca z telefonami z Androidem sprawiają, że ciężko wyobrazić sobie lepszy zegarek inteligentny.