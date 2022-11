Świetne promocje na smartwatche na Black Friday i Cyber Monday! Znaleźliśmy najlepsze oferty

Promocyjne szaleństwo zaczęło się już na kilka dni przed Black Friday, jednak sam czarny piątek przyniósł jeszcze większe obniżki. Sprawdzamy jakie smartwatche już teraz możemy kupić w świetnych cenach.

Smartwatche z roku na rok stają się coraz popularniejszym akcesorium nie tylko dla zapalonych sportowców. Dzięki nim możemy dokładnie mierzyć nasze treningi oraz inne formy aktywności fizycznej, ale pomagają one również w codziennych czynnościach. Czy to przypominanie o chwili przerwy od siedzenia, czy też mierzenie naszych funkcji życiowych albo wygodne odczytywanie powiadomień ze smartfony - ich możliwości przemawiają do coraz większej liczby zadowolonych użytkowników.

Ze względu na to jesteśmy przekonani, że to właśnie smartwatche będą jednymi z najpopularniejszych produktów kupowanych w czasie tegorocznego Black Friday. Nie dość, że jest to idealny prezent na święta, to jeszcze duże przeceny mogą przekonać niezdecydowane osoby do kupienia tego akcesorium dla siebie! Ze względu na to już w Black Friday, który wypada w tym roku 25 listopada, warto zainteresować się kupnem smartwatcha.

Aby pomóc w wyborze i znalezieniu najlepszych ofert, w tym artykule przedstawiamy najlepsze oferty znalezione jeszcze przed samym Black Friday. Oferty przedstawione są od najtańszych do najdroższych - dzięki temu każdy znajdzie propozycję idealną dla siebie. Będziemy też aktualizować ten post aby upewnić się, że zawsze dostępne są najlepsze aktualne oferty - zarówno przed Black Friday, jak i w jego trakcie.

Najlepsze promocje na smartwatche przed Black Friday 2022

Apple Watch Ultra 49 mm GPS + LTE

Pulsoksymetr : Tak

: Tak Komunikacja : Bluetooth, WiFi

: Bluetooth, WiFi Kompatybilna platforma : iOS

: iOS Szerokość koperty : 44 mm

: 44 mm GPS: Tak

Cena: 5199 zł 4799 zł. Sprawdź

Garmin Instinct 2 Camo

Pulsoksymetr : Tak

: Tak Komunikacja : ANT+, Bluetooth

: ANT+, Bluetooth Kompatybilna platforma : Android, iOS

: Android, iOS Rozmiar wyświetlacza : 0.9"

: 0.9" Szerokość koperty : 45 mm

: 45 mm GPS: Tak

Cena: 1599 zł 1369 zł. Sprawdź

Xiaomi Mi Band 7

Najnowszy smartband od Xiaomi bije rekordy popularności. Jest to świetne rozwinięcie wygrywającego schematu - dobra cena i nieporównywalne możliwości. Warto zainteresować się propozycją od Xiaomi, szczególnie w tak niskich cenach na Black Friday.

Pomiar : kalorie, jakość snu, puls, pomiar natlenienia krwi (Sp02), tętno, poziomu stresu

: kalorie, jakość snu, puls, pomiar natlenienia krwi (Sp02), tętno, poziomu stresu Łączność bezprzewodowa : Bluetooth

: Bluetooth Kolor: czarny

Cena: 249 zł 169 zł. Sprawdź

Garmin Instinct Solar

Garmin Instinct Solar to świetny pomysł dla osób, które w trakcie uprawiania aktywności fizycznej spodziewają się długich okresów bez dostępu do gniazda elektrycznego. Dzięki baterii zasilanej ogniwem elektrycznym smartwatch sam się doładowuje możemy więc bez ustanku biegać, nie martwiąc się o konieczność doładowania akumulatora co jakiś czas. Wystarczy tylko słoneczny dzień.

Pulsoksymetr : Tak

: Tak Komunikacja : ANT+, Bluetooth

: ANT+, Bluetooth Kompatybilna platforma : Android, iOS

: Android, iOS Rozmiar wyświetlacza : 0.9"

: 0.9" Szerokość koperty : 45 mm

: 45 mm GPS: Tak

Cena: 1379 zł 898 zł. Sprawdź

Huawei Watch Fit 2 Active

Świetny smartwatch dla aktywnych, który ze stylowym wyglądam łączy duże możliwości - a nawet GPS w przystępnej cenie.

Pulsoksymetr : Tak

: Tak Komunikacja : Bluetooth

: Bluetooth Kompatybilna platforma : Android, iOS

: Android, iOS Rozmiar wyświetlacza : 1.74"

: 1.74" Szerokość koperty : 33.5 mm

: 33.5 mm GPS: Tak

Cena: 699 zł 499 zł. Sprawdź

Garmin Vivomove 3S

Pulsoksymetr : Nie

: Nie Komunikacja : ANT+, Bluetooth

: ANT+, Bluetooth Kompatybilna platforma : Android, iOS

: Android, iOS Rozmiar wyświetlacza : 1.1"

: 1.1" Szerokość koperty : 39 mm

: 39 mm GPS: Nie

Cena: 849 zł 789 zł. Sprawdź

Xiaomi Mi Band 6 NFC

Xiaomi Band 6 NFC wprowadził smartbandy od Xiaomi na kolejny, jeszcze wyższy poziom. Dzięki nowym możliwościom śledzenia aktywności, a także dodatkowym czujnikom, opaska zyskała jeszcze większa użyteczność i idealnie nadaje się do każdej sytuacji - zarówno sportowej, jak i codziennej. To świetny, klasyczny już wybór.

Kompatybilna platforma : Android, iOS

: Android, iOS Komunikacja : Bluetooth, NFC

: Bluetooth, NFC Wodoszczelność : Tak

: Tak GPS: Nie

Cena: 219 zł 169 zł. Sprawdź

Huawei Band 7

Huawei ze swoją serią smartbandów tworzy ogromną konkurencję w tym segmencie dla panującego Xiaomi, tworząc ciekawe, funkcjonalne i przystępne cenowo opaski, które dodatkowo idealnie mierzą nasze sportowe aktywności. Trudno nie skusić się na ten świetny dodatek w tak dobrej cenie.

Kompatybilna platforma : Android, iOS

: Android, iOS Komunikacja : Bluetooth

: Bluetooth Wodoszczelność : Tak

: Tak GPS: Nie

Cena: 249 zł 199 zł. Sprawdź

Garmin Venu 2S

Garmin znany jest z produkcji najlepszych zegarków dla sportowców na rynku. tutaj producent, poza swoimi najlepszymi funkcjami sportowymi, postawił także na stylowy wygląd, idealnie pasujący do garnituru lub sukni wieczorowej. Warto pokusić się o zakup tego świetnego smartwatcha w tak atrakcyjnej cenie.

Pulsoksymetr : Tak

: Tak Komunikacja : ANT+, Bluetooth, WiFi

: ANT+, Bluetooth, WiFi Kompatybilna platforma : Android, iOS

: Android, iOS Rozmiar wyświetlacza : 1.1"

: 1.1" Szerokość koperty : 40.4 mm

: 40.4 mm GPS: Tak

Cena: 1749 zł 1599 zł. Sprawdź

Apple Watch SE 40 mm

Apple Watch'a nie trzeba nikomu przedstawiać - ten zegarek samodzielnie rozpoczął modę na smartwatche. W wersji SE d0ostajemy najważniejsze cechy zegarka Apple w trochę bardziej przystępnej cenie - to idealny sposób aby wejść do tego ekosystemu.

Pulsoksymetr : Nie

: Nie Komunikacja : Bluetooth, NFC, WiFi

: Bluetooth, NFC, WiFi Kompatybilna platforma : iOS

: iOS Rozmiar wyświetlacza : 1.57"

: 1.57" Szerokość koperty : 34 mm

: 34 mm GPS: Tak

Cena: 1299 zł 1199 zł. Sprawdź

Samsung Galaxy Watch 4 44mm

Poprzednia generacja Galaxy Watch od Samsunga prawie niczym nie ustępuje swojemu młodszemu bratu. W tym roku podczas Black Friday możemy znaleźć te zegarki w bardzo dobrych cenach, jeśli wiec czekaliśmy na przeceny aby wejść do świata smartwatchy Samsunga, teraz jest najlepszy moment aby to zrobić.

Pulsoksymetr : Tak

: Tak Komunikacja : Bluetooth, WiFi

: Bluetooth, WiFi Kompatybilna platforma : Android

: Android Rozmiar wyświetlacza : 1.4"

: 1.4" Szerokość koperty : 44.4 mm

: 44.4 mm GPS: Tak

Cena: 1299 zł 699 zł. Sprawdź

Oppo Watch 46 mm Wi-Fi

Pulsoksymetr : Nie

: Nie Komunikacja : Bluetooth, WiFi

: Bluetooth, WiFi Kompatybilna platforma : Android, iOS

: Android, iOS Rozmiar wyświetlacza : 1.91"

: 1.91" Szerokość koperty : 46 mm

: 46 mm GPS: Tak

Cena: 1299 zł 999 zł. Sprawdź

Lenovo Carme 2 Czarny

Lenovo Carme 2 to świetny smartwatch na początek. Ma on w zanadrzu wiele podstawowych funkcji - liczenie kroków, śledzenie aktywności i monitorowanie snu, Dzięki niemu przekonacie się, że smartwatche mogą być idealnym dodatkiem.

Cena: 149,99 zł 89,99 zł. Sprawdź

Amazfit GTS 3

Nowa propozycja od Amazfit to idealny partner każdego zapalonego sportowca. Zegarek daje nam możliwość śledzenia aż 150 trybów treningowych, do tego wyposażony jest w wiele czujników, GPS oraz wiele opcji personalizacji.

Cena: 599 zł 549 zł. Sprawdź

Huawei Watch GT 2 Sport 46 mm

Świetny smartwatch od Huawei w sportowym stylu. Jeśli zależy Wam na sporym zegarku z dużymi możliwościami śledzenia aktywności fizycznej, a także dobrze wpisującym się w ekosystem Huawei, Watch GT 2 Sport to świetny wybór, który będzie idealnym kompanem treningu.

Cena: 599 zł 549 zł. Sprawdź

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm

Galaxy Watch 4 Classic to idealna propozycja dla osób szukających klasycznego smartwatcha, który łaczy w sobie możliwości inteligentnego zegarka ze stylistyką klasycznego, analogowego urządzenia. Obrotowy bezel umożliwia wygodną interakcję z systemem, a WearOS 3 umożliwia mierzenie wielu funkcji życiowych.

Cena: 1799 zł 999 zł. Sprawdź

Amazfit T-Rex 2

Amazfit T-Rex 2 to idealna propozycja dla osób szukających wytrzymałego, outdoorowego smartwatcha z systemem GPS. Propozycja od Amazit wytrzyma najbardziej nawet ekstremalne warunki i pozwoli nam na mierzenie swoich sportowych wyczynów przy każdej pogodzie.

Cena: 1199 zł 999 zł. Sprawdź

Huawei Watch GT 3 Pro 43mm Classic

Klasyczny wygląd, skórzany pasek i duże możliwości? Tym właśnie może pochwalić się Huawei Watch GT 3 Pro, obok którego w najnowszej promocji trudno przejść obojętnie.

Cena: 1199 zł 1099 zł. Sprawdź

Samsung Galaxy Watch 5 LTE 40 mm

Galaxy Watch 5 od Samsunga to kwintesencja możliwości smartwatcha. Świetne oprogramowanie, rozległa funkcjonalność i idealna współpraca z telefonami z Androidem sprawiają, że ciężko wyobrazić sobie lepszy zegarek inteligentny.

Cena: 1499 zł 1399 zł. Sprawdź

Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45 mm

Najdroższy smartwatch od Samsunga to kwintesencja możliwości i designu zegarków inteligentnych. Samsung połączył tu świetny system z dokładnymi czujnikami oraz świetnym wykonaniem - na przykład szkłem szafirowym czy tytanową kopertą. Trudno znaleźć lepszego kompana zarówno do ćwiczeń, jak i codziennego śledzenia swojego zdrowia.