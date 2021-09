Świetne promocje w x-kom - sprawdź, co kupisz taniej

W sklepie x-kom trwa promocja na wybrane urządzenia, w tym: konsole, monitory czy projektory. Zobaczcie, na co warto zwrócić szczególną uwagę.

Spis treści

Aby skorzystać z promocji w x-kom, należy aktywować kod rabatowy telemaniak podczas składania zamówienia. Przeceny trwają do 9 września lub do wyczerpania zapasów. Co pojawiło się w ofercie promocyjnej i co warto kupić?

Monitor Acer SA270ABI

Przekątna: 27"

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Matryca: LED, IPS

Klasa energetyczna: E

Cena promocyjna: 599 zł

Zobacz również:

Konsola Nintendo Switch Joy-Con

Typ: Switch

Dysk: 32 GB

W zestawie: Lewy i prawy kontroler Joy-Con, Kabel HDMI, Stacja dokująca, Uchwyt Joy-Con, Paski na rękę Joy-Con, Adapter AC

Łączność: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, NFC, Port podczerwieni

Cena promocyjna: 1 399 zł

Microsoft Xbox Series Controller

Platforma: Microsoft Xbox Series, Microsoft Xbox One

Łączność: Bezprzewodowa

Interfejs: 2.4 GHz, Bluetooth

Zasięg: 10 m

Cena promocyjna: 239 zł

Soundbar Samsung HW-Q60T

Liczba kanałów: 5.1

Moc maksymalna: 360 W

Subwoofer: Aktywny bezprzewodowy

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth

Cena promocyjna: 999 zł

Taotronics TT-BA09 PRO Bluetooth RX/TX

Obsługiwane profile: A2DP, HFP, HSP, AVRCP, SBC, aptX, aptX LL

Możliwość parowania z 2 różnymi urządzeniami

Rodzaj urządzenia: nadajnik / odbiornik

Dioda LED informująca o pracy urządzenia

Pojemność baterii: 620 mAh

Cena promocyjna: 169 zł

Sony Playstation 5 DualSense

Platforma: Sony PlayStation 5

Łączność: Bezprzewodowa

Interfejs: 2.4 GHz

Zasięg: 10 m

Cena promocyjna: 249 zł

