Świetne zniżki na sprzęt dla graczy w RTV Euro AGD! Ile zaoszczędzisz?

W sklepie RTV Euro AGD tylko przez weekend trwa promocja na urządzenia dla graczy. Wśród przecenionych produktów znajdziemy laptopy, monitory, konsole oraz akcesoria gamingowe. Sprawdzamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę.

W sklepie RTV Euro AGD co tydzień możesz liczyć na ciekawe wyprzedaże sprzętu dla graczy. Tym razem promocja trwa do 08.03.2021 r. do godz. 23:45 lub do wyczerpania liczby dostępnych sztuk produktów. Aby skorzystać z rabatu na wybrany sprzęt należy dodać wybrany produkt do koszyka i użyć przypisanego do niego kodu rabatowego LEPIEJJAKWEEKEND (kod powinien naliczyć się automatycznie w koszyku). Według regulaminu sklepu jeden klient może zakupić maksymalnie jedną sztukę tego samego produktu.

Przecenione laptopy

HP OMEN 15-en0029nw

Przeceniony z 4 299 zł na 3 699 zł - kliknij, aby przejść do oferty

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: AMD Ryzen™ 5 4600H 3,0 - 4,0 GHz

Pamięć: 8 GB RAM

Dysk: 256 GB SSD

Grafika: nVidia® GeForce GTX 1650 Ti + AMD Radeon™ Graphics

System: operacyjny bez systemu

MSI Stealth 15M A11SDK-004PL

Przeceniony z 6 999 zł na 6 199 zł - kliknij, aby przejść do oferty

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz

Procesor: Intel® Core™ i7 11gen 1185G7 3,0 - 4,8 GHz

Pamięć: 16 GB RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: nVidia® GeForce GTX 1660Ti Max-Q + Intel Iris Xe Graphics

System operacyjny: Windows 10 Home Edition

HP Omen 15-ek0039nw

Przeceniony 5 499 zł na 4 799 zł - kliknij, aby przejść do oferty

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz

Procesor: Intel® Core™ i5 10gen 10300H 2,5 - 4,5 GHz

Pamięć: 16 GB RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: nVidia® GeForce RTX 2060 + Intel UHD Graphics

System operacyjny: bez systemu

ASUS TUF Gaming F15 FX506LI-HN039

Przeceniony z 3 999 zł na 3 499 zł - kliknij, aby przejść do oferty

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz

Procesor: Intel® Core™ i5 10gen 10300H 2,5 - 4,5 GHz

Pamięć: 8 GB RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: nVidia® GeForce GTX 1650 Ti + Intel UHD Graphics

System operacyjny: bez systemu

Lenovo Legion 5 17IMH05

Przeceniony z 3 499 zł na 3 199 zł - kliknij, aby przejść do oferty

Ekran: 17,3 cala, 1920 x 1080 pikseli 60 Hz

Procesor: Intel® Core™ i5 10gen 10300H 2,5 - 4,5 GHz

Pamięć: 8 GB RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: nVidia® GeForce GTX 1650 + Intel UHD Graphics

System operacyjny: bez systemu

Przecenione konsole

Xbox Series S + monitor Acer Nitro VG240YP + dodatkowy pad

Przecenione z 2 517 zł na 2 299 zł - kliknij, aby przejść do oferty

Sony PlayStation 4 Slim 500GB + FIFA 21 + The Last of Us Part II Edycja Day One

Przecenione z 1 799 zł na 1 539 zł - kliknij, aby przejść do oferty

Przecenione monitory

HP OMEN 27i

Przeceniony z 2 299 zł na 1 799 zł - kliknij, aby przejść do oferty

Ekran: 27 cali, IPS, 2560 x 1440

Czas reakcji matrycy: 1 ms

Częstotliwość odświeżania obrazu: 165 Hz

Złącza: DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB 3.0 / USB 3.1 x 3

Funkcje: USB, NVIDIA G-Sync, wąska ramka

AOC G2590FX

Przeceniony z 1 199 zł na 879 zł - kliknij, aby przejść do oferty

Ekran: 24,5 cala, TN, 1920 x 1080

Czas reakcji matrycy: 1 ms

Częstotliwość odświeżania obrazu: 144 Hz

Złącza: DisplayPort x 1, HDMI x 2, VGA x 1, wyjście liniowe audio

Funkcje: AMD FreeSync

Acer Nitro XV280Kbmiiprx

Przeceniony z 1 649 zł na 1 549 zł - kliknij, aby przejść do oferty

Ekran: 28 cali, IPS, 3840 x 2160

Czas reakcji matrycy: 4 ms

Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz

Złącza: DisplayPort x 1, HDMI x 2, wyjście liniowe audio

Funkcje: HDR, głośniki, AMD FreeSync

Przecenione procesory i płyty główne

Intel® Core™ i5-10400 BOX

Przeceniony z 839 zł na 659 zł - kliknij, aby przejść do oferty

Typ i model procesora: Intel Core i5-10400

Liczba rdzeni: 6

Częstotliwość taktowania: 2,9 - 4,3 GHz

Typ gniazda (socket): socket - 1200

Zintegrowany układ graficzny: Intel UHD Graphics 630

AMD Ryzen 7 3700X BOX

Przeceniony z 1 519 zł na 1 359 zł - kliknij, aby przejść do oferty

Typ i model procesora: AMD Ryzen 7 3700X

Liczba rdzeni: 8

Częstotliwość taktowania: 3,6 - 4,4 GHz

Typ gniazda (socket): socket - AM4

Zintegrowany układ graficzny: nie posiada

Płyta główna Gigabyte B550 AORUS Elite V2

Przeceniona z 649 zł na 549 zł - kliknij, aby przejść do oferty

Typ gniazda procesora: socket - AM4

Typ chipsetu: AMD® B550

Rodzaj pamięci: 4 x DDR4

Wbudowana karta graficzna: nie

Płyta główna MSI H310M PRO-M2 PLUS

Przeceniona z 279 zł na 239 zł - kliknij, aby przejść do oferty

Typ gniazda procesora: socket - 1151

Typ chipsetu: Intel® H310

Rodzaj pamięci: 2 x DDR4

Wbudowana karta graficzna: nie

Przecenione akcesoria dla graczy

Klawiatura Razer BlackWidow V3 Pro Green Switch

Przeceniona z 989 zł na 849 zł - kliknij, aby przejść do oferty

Typ: mechaniczna

Typ podłączenia: bluetooth

Przełączniki dla graczy: Razer Green

Podświetlenie klawiszy: tak

Klawiatura SteelSeries Apex 5

Przeceniona z 569 zł na 449 zł - kliknij, aby przejść do oferty

Typ: hybrydowa

Typ podłączenia: USB, przewodowa

Podświetlenie klawiszy: tak

Słuchawki Corsair VOID Elite Stereo Carbon CA-9011208-EU

Przecenione z 269 zł na 189 zł - kliknij, aby przejść do oferty

Typ: przewodowe, nauszne,

Pasuje do: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, tablet, smartfon

Typ podłączenia: jack 3,5 mm

Słcuhawki Roccat Elo 7.1 USB

Przecenione 269 zł na 189 zł - kliknij, aby przejść do oferty

Typ: przewodowe, nauszne, zamknięte

Pasuje do: PC

Typ podłączenia: USB

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

Myszka Roccat Burst Core AIMO

Przeceniona z 119,99 zł na 69,99 zł - kliknij, aby przejść do oferty

Typ myszy: optyczny, przewodowa

Czułość myszy: 8500 dpi

Typ podłączenia: USB

Sprawdźcie także: Mnóstwo przecenionych smartfonów! Sprawdzamy najciekawsze okazje