Świetnie oceniany RPG za darmo w Epic Games Store

Możemy pobrać kolejną darmową grę od Epic Games Store.

Możemy już pobierać kolejną darmową grę z Epic Games Store. Dzisiaj całkowicie bezpłatnie do swojego konta dodamy Pathfinder: Kingmaker. Oferta jest ważna do 25 grudnia, do godziny 17:00.

Pathfinder: Kingmaker

Pathfinder: Kingmaker to klasyczna gra RPG, której akcję obserwujemy w rzucie izometrycznym. Fabuła zabiera nas do krainy fantasy, w której razem ze swoją drużyną śmiałków musimy zbudować własne królestwo i je później ochronić. Poza głównymi zadaniami w trakcie rozgrywki będziemy mogli poznać także indywidualne historie wszystkich postaci. Pathfinder: Kingmaker jest klasycznym przedstawicielem gatunku RPG. Za wykonane zadania otrzymujemy punkty doświadczenia, które możemy wydać na rozwój bohaterów. Podejmowane przez nas decyzje wpływają na rozwój fabuły. Absolutne "must have" dla wszystkich fanów gatunku.

